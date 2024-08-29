Объявлены фавориты Лиги Чемпионов

Действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский "Реал" является рейтинг фаворитом нынешнего сезона.
İdman.biz сообщает, что в списке, составленном изданием Goal, ближайшими преследователями испанского суперклуба являются английские гранды - "Манчестер Сити" и "Арсенал".
Загребское "Динамо", одолевшее на стадии плей-офф "Карабах", находится на 30-й позиции среди 36 участников основной стадии Лиги чемпионов.
1. "Реал"
2. "Манчестер Сити"
3. "Арсенал"
4. "Бавария"
5. "Ливерпуль"
6. "Барселона"
7. "Интер"
8. "Байер"
9. "ПСЖ"
10. "Боруссия" Д
11. "Атлетико"
12. "Ювентус"
13. "Аталанта"
14. "РБ Лейпциг"
15. "Милан"
16. "Спортинг"
17. ПСВ
18. "Астон Вилла"
19. "Бенфика"
20. "Лилль"
21. "Шахтер"
22. "Фейеноорд"
23. "Монако"
24. "Штутгарт"
25. "Болонья"
26. "Ред Булл Зальцбург"
27. "Брюгге"
28. "Янг Бойз"
29. "Спарта"
30. "Динамо" З
31. "Селтик"
32. "Жирона"
33. "Црвена Звезда"
34. "Брест"
35. "Штурм"
36. "Слован" Бр.
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