Последние матчи плей-офф Лиги Европы

Сегодня пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, определятся победители в 12 парах.
Турецкий «Бешикташ» встретится с «Лугано». Стамбульцы постараются победить дома.
Отметим, что "Карабах", попрощавшийся с Лигой чемпионов, будет выступать в этапе Лиги Лиги Европы.
Лига Европы
Раунд плей-офф
Ответные игры
29 августа
21:00. «Эльфсборг» — «Мольде»
Первая игра – 1:0
21:00. АПОЭЛ - РФШ
Первая игра – 1:2
21:00. «Петрокуб» — «Лудогорец»
Первая игра – 0:4
22:00. «Андерлехт» — «Динамо» Мн
Первая игра – 1:0
22:00. «Аякс» — «Ягеллония»
Первая игра – 4:1
22:00. «Бешикташ» — «Лугано»
Первая игра – 3:3
22:30. ФКСБ – ЛАСК
Первая игра – 1:1
22:45. «Хартс» - «Виктория» Пл
Первая игра – 0:1
23:00. «Борац» — «Ференцварош».
Первая игра – 0:0
23:00. «Рапид» В – «Брага»
Первая игра – 1:2
23:00. «Шэмрок Роверс» — ПАОК
Первая игра – 0:4
23:00. «Бачка Топола» – «Маккаби» Т-А
Первая игра – 0:3
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