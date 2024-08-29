29 Августа 2024
RU

Последние матчи плей-офф Лиги Европы

Мировой футбол
Новости
29 Августа 2024 20:55
26
Последние матчи плей-офф Лиги Европы

Сегодня пройдут ответные матчи плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, определятся победители в 12 парах.

Турецкий «Бешикташ» встретится с «Лугано». Стамбульцы постараются победить дома.

Отметим, что "Карабах", попрощавшийся с Лигой чемпионов, будет выступать в этапе Лиги Лиги Европы.

Лига Европы
Раунд плей-офф
Ответные игры
29 августа

21:00. «Эльфсборг» — «Мольде»
Первая игра – 1:0

21:00. АПОЭЛ - РФШ
Первая игра – 1:2

21:00. «Петрокуб» — «Лудогорец»
Первая игра – 0:4

22:00. «Андерлехт» — «Динамо» Мн
Первая игра – 1:0

22:00. «Аякс» — «Ягеллония»
Первая игра – 4:1

22:00. «Бешикташ» — «Лугано»
Первая игра – 3:3

22:30. ФКСБ – ЛАСК
Первая игра – 1:1

22:45. «Хартс» - «Виктория» Пл
Первая игра – 0:1

23:00. «Борац» — «Ференцварош».
Первая игра – 0:0

23:00. «Рапид» В – «Брага»
Первая игра – 1:2

23:00. «Шэмрок Роверс» — ПАОК
Первая игра – 0:4

23:00. «Бачка Топола» – «Маккаби» Т-А
Первая игра – 0:3

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
21:16
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Команды проведут на основном этапе по восемь игр
22 игры в Лиге Конференций: домашнее испытание "Трабзонспора"
19:50
Мировой футбол

22 игры в Лиге Конференций: домашнее испытание "Трабзонспора"

Ответные игры плей-офф Лиги конференций завершатся сегодня
Объявлены фавориты Лиги Чемпионов
19:11
Мировой футбол

Объявлены фавориты Лиги Чемпионов

Загребское "Динамо", одолевшее на стадии плей-офф "Карабах", находится на 30-й позиции среди 36 участников основной стадии Лиги чемпионов
Лукаку сменил клуб
18:49
Футбол

Лукаку сменил клуб

«Наполи» официально оформил трансфер Ромелу Лукаку
Жеребьёвка ЛЧ сильно изменится. Вот как всё будет теперь
13:50
Мировой футбол

Жеребьёвка ЛЧ сильно изменится. Вот как всё будет теперь

Попадание в первую корзину Лиги чемпионов перестало быть выгодным
Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов
09:36
Мировой футбол

Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов

Мероприятие пройдет в Монако и начнется в 20:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
27 Августа 13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович
Гейдаров и Коцоев помогают Европе удерживать лидерство
27 Августа 10:40
Дзюдо

Гейдаров и Коцоев помогают Европе удерживать лидерство

Европа представлена наибольшим количеством дзюдоистов, лидирующих в данный момент в мировом рейтинге