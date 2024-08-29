Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов

Сегодня в Лиге Чемпионов состоится жеребьевка этапа Лиги.
Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Монако и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 команд. В жеребьевке они не будут разделены на группы.
Для каждой команды будут объявлены 8 соперников. Перед жеребьевкой клубы разделены на 4 корзины по 9 команд в каждой.
Участники проведут по две встречи с двумя командами из каждой корзины, в том числе и из своей "девятки" - один матч дома и один на выезде. Этап Лиги начнется в сентябре и завершится в январе следующего года, а не в декабре, как обычно.
Отметим, что чемпион Азербайджана "Карабах" не будет представлен на этом турнире. Наш клуб проиграл обе игры (0:3, 0:2) загребскому "Динамо" и выбыл из Лиги чемпионов.
1-я корзина
"Реал"
«Манчестер Сити»
«Бавария»
ПСЖ
"Ливерпуль"
«Интер»
«Боруссия» Д.
«Лейпциг»
"Барселона"
2-я корзина
«Байер»
«Атлетико»
«Аталанта»
"Ювентус"
"Бенфика"
"Арсенал"
«Брюгге»
«Шахтер»
"Милан"
3-я корзина
«Фейеноорд»
«Спортинг»
ПСВ
«Динамо» Загреб
"Зальцбург"
Лилль
"Црвена Звезда"
"Янг Бойз"
«Селтик»
4-я корзина
«Слован»
"Монако"
"Спарта"
«Астон Вилла»
"Болонья"
"Жирона"
«Штутгарт»
"Штурм"
«Брест»
İdman.biz