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Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов

Мировой футбол
Новости
29 Августа 2024 09:36
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Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов

Сегодня в Лиге Чемпионов состоится жеребьевка этапа Лиги.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Монако и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 команд. В жеребьевке они не будут разделены на группы.

Для каждой команды будут объявлены 8 соперников. Перед жеребьевкой клубы разделены на 4 корзины по 9 команд в каждой.

Участники проведут по две встречи с двумя командами из каждой корзины, в том числе и из своей "девятки" - один матч дома и один на выезде. Этап Лиги начнется в сентябре и завершится в январе следующего года, а не в декабре, как обычно.

Отметим, что чемпион Азербайджана "Карабах" не будет представлен на этом турнире. Наш клуб проиграл обе игры (0:3, 0:2) загребскому "Динамо" и выбыл из Лиги чемпионов.

1-я корзина

"Реал"
«Манчестер Сити»
«Бавария»
ПСЖ
"Ливерпуль"
«Интер»
«Боруссия» Д.
«Лейпциг»
"Барселона"

2-я корзина

«Байер»
«Атлетико»
«Аталанта»
"Ювентус"
"Бенфика"
"Арсенал"
«Брюгге»
«Шахтер»
"Милан"

3-я корзина

«Фейеноорд»
«Спортинг»
ПСВ
«Динамо» Загреб
"Зальцбург"
Лилль
"Црвена Звезда"
"Янг Бойз"
«Селтик»

4-я корзина

«Слован»
"Монако"
"Спарта"
«Астон Вилла»
"Болонья"
"Жирона"
«Штутгарт»
"Штурм"
«Брест»

İdman.biz

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