Состоится жеребьевка Лиги Чемпионов

Сегодня в Лиге Чемпионов состоится жеребьевка этапа Лиги.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в Монако и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 команд. В жеребьевке они не будут разделены на группы.

Для каждой команды будут объявлены 8 соперников. Перед жеребьевкой клубы разделены на 4 корзины по 9 команд в каждой.

Участники проведут по две встречи с двумя командами из каждой корзины, в том числе и из своей "девятки" - один матч дома и один на выезде. Этап Лиги начнется в сентябре и завершится в январе следующего года, а не в декабре, как обычно.

Отметим, что чемпион Азербайджана "Карабах" не будет представлен на этом турнире. Наш клуб проиграл обе игры (0:3, 0:2) загребскому "Динамо" и выбыл из Лиги чемпионов.

1-я корзина

"Реал"

«Манчестер Сити»

«Бавария»

ПСЖ

"Ливерпуль"

«Интер»

«Боруссия» Д.

«Лейпциг»

"Барселона"

2-я корзина

«Байер»

«Атлетико»

«Аталанта»

"Ювентус"

"Бенфика"

"Арсенал"

«Брюгге»

«Шахтер»

"Милан"

3-я корзина

«Фейеноорд»

«Спортинг»

ПСВ

«Динамо» Загреб

"Зальцбург"

Лилль

"Црвена Звезда"

"Янг Бойз"

«Селтик»

4-я корзина

«Слован»

"Монако"

"Спарта"

«Астон Вилла»

"Болонья"

"Жирона"

«Штутгарт»

"Штурм"

«Брест»

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