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4 гола в 4 матчах Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
29 Августа 2024 09:10
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4 гола в 4 матчах Ла Лиги

В испанской Ла Лиге состоялись 4 игры III тура.

İdman.biz сообщает, что в этих матчах было забито всего 4 гола. В Бильбао «Атлетик» обыграл «Валенсию», забив один гол.

«Реал Сосьедад» не смог удержать победный счет на своем поле. «Алавес» проявил упорство и победил со счетом 2:1.

После 3-х туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу.

Испанская Ла Лига
III тур
26 августа

«Вильярреал» — «Сельта» — 4:3

27 августа

«Мальорка» — «Севилья» — 0:0
«Райо Вальекано» – «Барселона» – 1:2

28 августа

«Атлетик» — «Валенсия» — 1:0
«Вальядолид» – «Леганес» – 0:0
«Атлетико» — «Эспаньол» — 0:0
«Реал Сосьедад» — «Алавес» — 1:2

29 августа

«Жирона» — «Осасуна»
«Лас-Пальмас» — «Реал»

İdman.biz

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