"Галатасарай" жаждет реванша

Сегодня стартуют ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, в трех матчах определятся победители двухраундового противостояния.
Обладатели путевк в Этап лиги определятся в Австрии, Турции и Чехии. «Галатасарай» выйдет на поле чтобы взять реванш у «Янг Бойз».
Отметим, что плей-офф завершится 28 августа.
Лига Чемпионов
Раунд плей-офф
Ответные игры
23:00. «Зальцбург» – «Динамо» К
Первая игра – 2:0
23:00. «Галатасарай» – «Янг Бойз»
Первая игра – 2:3
23:00. «Спарта» — «Мальме»
Первая игра – 2:0
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