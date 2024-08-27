"Галатасарай" жаждет реванша

Сегодня стартуют ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в трех матчах определятся победители двухраундового противостояния.

Обладатели путевк в Этап лиги определятся в Австрии, Турции и Чехии. «Галатасарай» выйдет на поле чтобы взять реванш у «Янг Бойз».

Отметим, что плей-офф завершится 28 августа.

Лига Чемпионов

Раунд плей-офф

Ответные игры

23:00. «Зальцбург» – «Динамо» К

Первая игра – 2:0

23:00. «Галатасарай» – «Янг Бойз»

Первая игра – 2:3

23:00. «Спарта» — «Мальме»

Первая игра – 2:0

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