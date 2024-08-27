27 Августа 2024
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"Ювентус" лидирует

Мировой футбол
Новости
27 Августа 2024 09:10
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"Ювентус" лидирует

Завершился второй тур итальянской Серии А.

İdman.biz сообщает, что "Ювентус" был гостем "Вероны" в последнем матче тура.

Туринский клуб одержал крупную победу. Команда Тьяго Мотты забила 3 безответных мяча в ворота хозяев. Заработанные 3 очка вывели "Ювентус" на лидирующую позицию.

Итальянская Серия А
II тур
24 августа

«Парма» — «Милан» — 2:1
«Удинезе» — «Лацио» — 2:1
«Интер» — «Лечче» — 2:0
«Монца» – «Дженоа» – 0:1

25 августа

«Фиорентина» – «Венеция» – 0:0
«Торино» – «Аталанта» – 2:1
«Рома» – «Эмполи» – 1:2
«Наполи» – «Болонья» – 3:0

26 августа

«Кальяри» – «Комо» – 1:1
«Верона» — «Ювентус» — 0:3

İdman.biz

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