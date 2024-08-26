"У меня была слишком хорошая жизнь"

76-летний тренер ушёл спустя пять дней после прощального послания.

Печальные новости пришли сегодня, 26 августа. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в возрасте 76 лет скончался экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио», «Ромы» и «Бенфики» Свен-Йоран Эрикссон.

«После продолжительной болезни Свен-Йоран скончался утром дома в окружении семьи, - говорится в заявлении на официальном сайте тренера. - Ближайшие скорбящие - дочь Лина, сын Йохан с женой Аманой и внучкой Скай, отец Свен, девушка Эрикссона Янисетта с сыном Алсидесом, брат Ларс-Эрик с женой Юмнонг. Семья просит с уважением отнестись к их желанию скорбеть наедине и не тревожить их».

Шведский специалист в январе 2024 года сообщил, что ему диагностировали терминальную стадию рака поджелудочной железы. В последние восемь месяцев слова Эрикссона частенько появлялись в СМИ. Болельщики со всего мира переживали за судьбу шведа. Приводим важные цитаты Эрикссона за последний год и его прощальное письмо, появившееся в медиа за несколько дней до смерти тренера.

В январе 2024 года мы узнали о болезни Эрикссона. Он рассказал об этом сам. Свен-Йоран отметил, что ему в лучшем случае осталось жить один год.

Свен-Йоран Эрикссон, футбольный тренер:

«Все понимают, что у меня плохая болезнь. Все догадывались, что это рак. Да, это так. Но я должен бороться, пока могу. В лучшем случае у меня есть год, в худшем - меньше. Я не испытываю никаких серьёзных болей. Однако мне диагностировали заболевание, которое можно замедлить, но нельзя вылечить. Лучше не думать об этом, потому что вам придётся обмануть мозг. Я мог бы думать об этом всё время, сидеть дома, быть несчастным и считать, что мне не повезло. Проще всего так и сделать. Но куда разумнее попытаться отыскать позитив и не погружаться в эту неудачу».

Позже швед отметил, что не собирается жалеть себя, а хочет наслаждаться жизнью: «Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Не так хорошо, как хотелось бы, но настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать. С этим просто приходится иметь дело. Нет никакого смысла думать о случившемся 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью в нормальном ключе, пока это возможно».

В марте 2024 года сбылась мечта Эрикссона — он стал тренером «Ливерпуля» на матче легенд с «Аяксом». Швед рассказывал о любви к команде: «Я всегда был болельщиком «Ливерпуля», с детства. И мой отец, когда был намного моложе, тоже был болельщиком «Ливерпуля», так что это династия. Мой брат - фанат «Ливерпуля», мой сын - фанат «Ливерпуля». Иногда ты злишься, когда у команды дела идут не очень хорошо. Были годы, когда для нас не случалось никаких значимых событий, но теперь они происходят снова на самом высоком уровне. Быть болельщиком «Ливерпуля» сегодня - здорово!»

В матче легенд «Ливерпуль» одержал победу над «Аяксом» (4:2), а Эрикссон остался в восторге. «Главные герои матча, на мой взгляд, люди на трибунах! Экс-футболистам, которые играли, уже не по 20 лет, но они всё равно проявили себя с лучшей стороны. Это был красивый матч. Фантастика, что парни приехали сюда со всей Европы, а Джеррард вообще из другой части света. Я запомню этот день на всю жизнь», — радовался Свен-Йоран.

Свен-Йоран Эрикссон, футбольный тренер:

«Пока что я здоровый больной человек. Боюсь ли смерти? Ну, я совру, если скажу нет. Иногда такие мысли приходят в голову, но я стараюсь об этом не думать».

В августе Amazon Prime выпустил документальный фильм «Свен» про жизнь Эрикссона. Вот несколько важных цитат шведа: «Я делал уколы много месяцев, но теперь врачи перевели меня на таблетки. Это сильно влияет на горло и нос, однако я могу с этим жить. Знаю, что жизнь не будет длиться вечно. Но я в порядке».

Отвечая на вопрос о жизни, Эрикссон не стал жаловаться: «Это было похоже на сказку. Это была ненормальная жизнь. У меня была хорошая жизнь. Может быть, слишком хорошая. За это надо платить».

А в конце фильма Эрикссон оставил последнее трогательное сообщение.

Свен-Йоран Эрикссон, футбольный тренер:

«У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрём, но жизнь - это ещё и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: «Да, он был хорошим человеком». Но, пожалуй, не все так скажут. Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытавшегося сделать всё, что он может. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока».

Спустя пять дней Эрикссона не стало.

İdman.biz