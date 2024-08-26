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Леау может перейти в "Барселону" в последние дни трансферного окна

Мировой футбол
Новости
26 Августа 2024 15:22
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Леау может перейти в "Барселону" в последние дни трансферного окна

25-летний португальский футболист, крайний нападающий итальянского клуба «Милан» Рафаэл Леау может перейти в «Барселону». Об этом сообщает испанское спортивное Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по данным источника, «Барселоне» очень сложно подписать вингера, однако они попытаются сделать это в последние дни трансферного окна.

Напомним, соглашение португальца с итальянским клубом «Милан» рассчитано до 30 июня 2028 года. Леау в минувшем сезоне сыграл 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 14 результативными передачами. В новом сезоне вингер принял участие в одной игре. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

İdman.biz

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