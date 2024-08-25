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"Голевой дождь" от "Челси"

Мировой футбол
Новости
25 Августа 2024 21:54
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"Голевой дождь" от "Челси"

Завершился второй тур английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, «Ливерпуль» одержал победу и во втором матче.

Мерсисайдцы забили 2 безответных мяча в ворота «Борнмута». «Челси» победил «Вулверхэмптон». В матче, где было забито 8 голов, «аристократы» 6 раз разочаровали команду соперника. Мадуэке оформил хет-трик.

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Брайтон» показали максимальные результаты после 2-х туров, одержав две победы подряд.

Английская Премьер-лига

II тур

24 августа

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1
«Манчестер Сити» — «Ипсвич» — 4:1
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 0:2
«Фулхэм» — «Лестер» — 2:1
«Саутгемптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0
«Астон Вилла» — «Арсенал» — 0:2

25 августа

«Борнмут» — «Ньюкасл» — 1:1.
«Вулверхэмптон» — «Челси» — 2:6
«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 2:0

İdman.biz

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