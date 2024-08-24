2-я победа подряд "Манчестер Сити" и "Арсенала"

Стартовал второй тур английской Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz, манчестерские клубы показали разные результаты.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» из-за гола, пропущенного на 90+5 минуте. «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1. Эрлинг Холанд оформил хет-трик.
«Арсенал» победил «Астон Виллу».
Английская Премьер-лига
II тур
24 августа
«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1
«Манчестер Сити» — «Ипсвич» — 4:1
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» — 0:2
«Фулхэм» — «Лестер» — 2:1
«Саутгемптон» — «Ноттингем Форест» — 0:1
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 4:0
«Астон Вилла» — «Арсенал» — 0:2
25 августа
«Борнмут» — «Ньюкасл»
«Вулверхэмптон» — «Челси»
«Ливерпуль» — «Брентфорд»
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