"Байер" в своем амплуа

В немецкой Бундеслиге стартовал сезон 2024/2025.
İdman.biz сообщает, что в первом туре в Менхенгладбахе встретились «Боруссия» и «Байер».
Чемпион одержал упорную победу в первой игре сезона. На перерыв команда Хаби Алонсо ушла с преимуществом 2:0 (Джака, 12, Вирц, 38), но пропустила два гола (59, 85) во втором тайме. Судья добавил десять минут. Победный гол леверкузенскому клубу удалось забить на 90+11 минуте. Вирц пробил пенальти, вратарь отбил, но игрок "Байера" первым успел на добивание, установив окончательный счет - 2:3. "Байер" продолжил традицию прошлого сезона, когда вырывал в добавленное время ничьи и победы.
Немецкая Бундеслига
Первый тур
23 августа
«Боруссия» М. - «Байер» – 2:3
24 августа
«Аугсбург» — «Вердер»
«Фрайбург» — «Штутгарт»
«Хоффенхайм» — «Хольштайн»
«Майнц» — «Унион» Б.
«Лейпциг» — «Бохум»
«Боруссия» Д. - «Айнтрахт»
25 августа
«Вольфсбург» — «Бавария»
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
İdman.biz