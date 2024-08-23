Лига Европы: "Бешикташ" забил 3 гола, но...

Состоялись первые игры стадии плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, в рамках второго по силе клубного турнира континента состоялось 12 матчей.

«Бешикташ», представитель братской Турции, встретился с «Лугано». Первая игра, состоявшаяся в Швейцарии, прошла успешно. В ней было забито 6 голов. В матче, завершившемся со счетом 3:3, «черные орлы» не смогли защитить преимущество в два мяча.

«Лудогорец», «Аякс» и «Маккаби» выиграли первую игру и выйдут на ответный матч с благоприятным результатом.

Лига Европы

Стадия плей-офф

Первые игры

22 августа

21:00. ЛАСК – ФКСБ – 1:1

21:00. «Мольде» — «Эльфсборг» — 0:1

21:00. РФШ – АПОЭЛ – 2:1

21:00. «Виктория» Пл – «Хартс» – 1:0

21:30. ПАОК – «Шемрок Роверс» – 4:0

22:00. «Лудогорец» – «Петрокуб» – 4:0

22:00. «Маккаби» Т-А – «Бачка Топола» – 3:0

22:30. «Лугано» – «Бешикташ» – 3:3

22:45. «Динамо» Мн – «Андерлехт» – 0:1

22:45. «Ягеллония» – «Аякс» – 1:4

23:00. «Ференцварош» – «Борац» – 0:0

23:30. «Брага» – «Рапид» В – 2:1

Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут 29 августа.

İdman.biz