Лига Европы: "Бешикташ" забил 3 гола, но...

Состоялись первые игры стадии плей-офф Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, в рамках второго по силе клубного турнира континента состоялось 12 матчей.
«Бешикташ», представитель братской Турции, встретился с «Лугано». Первая игра, состоявшаяся в Швейцарии, прошла успешно. В ней было забито 6 голов. В матче, завершившемся со счетом 3:3, «черные орлы» не смогли защитить преимущество в два мяча.
«Лудогорец», «Аякс» и «Маккаби» выиграли первую игру и выйдут на ответный матч с благоприятным результатом.
Лига Европы
Стадия плей-офф
Первые игры
22 августа
21:00. ЛАСК – ФКСБ – 1:1
21:00. «Мольде» — «Эльфсборг» — 0:1
21:00. РФШ – АПОЭЛ – 2:1
21:00. «Виктория» Пл – «Хартс» – 1:0
21:30. ПАОК – «Шемрок Роверс» – 4:0
22:00. «Лудогорец» – «Петрокуб» – 4:0
22:00. «Маккаби» Т-А – «Бачка Топола» – 3:0
22:30. «Лугано» – «Бешикташ» – 3:3
22:45. «Динамо» Мн – «Андерлехт» – 0:1
22:45. «Ягеллония» – «Аякс» – 1:4
23:00. «Ференцварош» – «Борац» – 0:0
23:30. «Брага» – «Рапид» В – 2:1
Отметим, что ответные матчи плей-офф пройдут 29 августа.
İdman.biz