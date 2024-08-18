18 Августа 2024
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Шок для "Фенербахче" на последних минутах

Мировой футбол
Новости
18 Августа 2024 09:00
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Шок для "Фенербахче" на последних минутах

Вчера в турецкой Суперлиге были сыграны три матча.

İdman.biz сообщает, что в этих играх было забито 10 мячей.

«Фенербахче» потерял очки. На выезде команда не смогла защитить преимущество 2:0. «Гозтепе» в последние минуты избежал поражения.

Турецкая Суперлига

II тур

17 августа

«Коньяспор» – «Галатасарай» – 1:2

18 августа

«Кайсериспор» – «Сивасспор» – 1:2
«Адана Демирспор» – «Ризеспор» – 1:2
«Гозтепе» – «Фенербахче» – 2:2

19 августа

«Башакшехир» – «Аланьяспор».
«Бешикташ» — «Антальяспор»
«Газиантеп» — «Самсунспор»

20 августа

«Эюпспор» — «Бодрумспор»
«Хатайспор» – «Касымпаша»

İdman.biz

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