Этот РЕКОРД Роналду еще не покорил

Объявлены игроки, сыгравшие больше всего матчей во внутренних соревнованиях за свою клубную карьеру.

Как сообщает İdman.biz, в рейтинг IFFHS включает игроков, проведших не менее 800 матчей.

Возглавляет список бразилец Фабио. Он сыграл 1073 матча. Английский вратарь Питер Шилтон провел 1052 матча, бразилец Рожерио Сени - 1023.

Криштиану Роналду тоже вошел в список. Три дня назад он сыграл свой 800-й матч. Юбилей португальской звезды «Аль-Насра» совпал с матчем за Суперкубок с «Аль-Тавуном» (2:0).

Отметим, что в списке из 16 игроков карьеру продолжают только Фабио и Роналду. Разница между ними составляет 273 игры.

İdman.biz