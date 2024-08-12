12 Августа 2024
RU

Жоау Феликс может стать игроком "Челси" - Фабрицио Романо

Мировой футбол
Новости
12 Августа 2024 09:00
87
Жоау Феликс может стать игроком "Челси" - Фабрицио Романо

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может покинуть команду и перейти в лондонский «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, в настоящий момент представители клубов обсуждают переход Феликса в рамках сделки по полузащитнику Конору Галлахеру. Английский футболист, напомним, должен пополнить состав «матрасников».

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Братья Месси и два Марадоны. Футболисты, которые остались в тени своих известных родственников
11 Августа 22:22
Мировой футбол

Братья Месси и два Марадоны. Футболисты, которые остались в тени своих известных родственников

Их футбольные гены оказались не такими сильными
Новое поколение звёзд в Ла Лиге. Не только "Реал" провернул сделку века, "Барса" и "Атлетико" не отстают
11 Августа 21:30
Мировой футбол

Новое поколение звёзд в Ла Лиге. Не только "Реал" провернул сделку века, "Барса" и "Атлетико" не отстают

Масштабная закупка грандов Ла Лигиİdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.
"Сабах" подписал контракт с бывшим игроком "Гента"
10 Августа 17:38
Футбол

"Сабах" подписал контракт с бывшим игроком "Гента"

"Сабах" усилил свою команду новым игроком
25-е ​​место в Европе - "Карабах"
10 Августа 16:55
Футбол

25-е ​​место в Европе - "Карабах"

Обнародованы позиции азербайджанских клубов Европы в мировом рейтинге IFFHS
Поддержка рэпера клубу Серии А - 36 миллионов евро
10 Августа 16:04
Футбол

Поддержка рэпера клубу Серии А - 36 миллионов евро

К нему за помощью обратился Брэд Кацуяма, один из совладельцев клуба
Азербайджанский клуб обошел "Порту" и "Лацио"
10 Августа 14:08
Футбол

Азербайджанский клуб обошел "Порту" и "Лацио"

В мировом рейтинге IFFHS лучший клуб Азербайджана "Карабах" поднялся на 5 мест

Самое читаемое

Париж-2024: На награждении Альфонсо перепутали флаги - СКАНДАЛ
10 Августа 10:33
Париж-2024

Париж-2024: На награждении Альфонсо перепутали флаги - СКАНДАЛ

Cкандал произошел во время церемонии награждения боксеров, выступающих в категории до 92 кг
Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории
10 Августа 21:05
Париж-2024

Париж-2024: Серия наших борцов прервана - впервые в истории

Впервые в истории Олимпийских игр азербайджанским борцам не удалось выйти в финал
Париж-2024: Магомедхан поборется за бронзу - ФОТО - ВИДЕО
10 Августа 20:43
Париж-2024

Париж-2024: Магомедхан поборется за бронзу - ФОТО - ВИДЕО

На Олимпиаде в Париже продолжаются соревнования по вольной борьбе
Париж-2024: Мешвилдишвили будет бороться за бронзу - ФОТО - ВИДЕО
9 Августа 21:08
Париж-2024

Париж-2024: Мешвилдишвили будет бороться за бронзу - ФОТО - ВИДЕО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по вольной борьбе