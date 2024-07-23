Замена чемпиону Европы. "Атлетико" определился с игроком, который будет забивать после Мораты

Довбик согласен, осталось договориться с «Жироной».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Диего Симеоне омолаживает состав «Атлетико» – назрела необходимость освежить группу атаки. Переговоры ведут с «Жироной» – «матрасников» заинтересовал украинский форвард Артём Довбик.

Минус два форварда

Мадридцам и правда не хватает ярко выраженного нападающего, который бы мог решить исход матча. Прошлый сезон начинали со связкой Мората-Гризманн, Альваро при этом мог заменить Депай. Потом аргентинский тренер поставил в пару к Антуану Корреа – это сочетание делало разницу на финише сезона. Форвард сборной Испании завершил чемпионат с 15 голами в 32 матчах, Мемфис забил пять мячей, на счету Анхеля девять голов (семь – в качестве центрфорварда) – польза ощутимая.

В межсезонье расстались сразу с двумя исполнителями – и если прощание с Депаем не так критично (уже не показывает привычный уровень), то потеря Мораты бьёт по команде достаточно сильно. Испанец по-прежнему хорош на топ-уровне – но в родной стране чувствует себя неуютно. Поэтому он охотно принял предложение «Милана» – итальянская культура игроку ближе. А у мадридцев на этом фоне просела линия атаки.

Да, Гризманн сыгрался с Корреа, а летом после аренд возвращаются Жоау Феликс и Саму Омородион – последний провёл отличный сезон за «Алавес», закрепившись в команде Ла Лиги. Но если копнуть глубже, у 20-летнего форварда недостаточно опыта, а «Атлетико» – команда работяг со слишком специфичным тренером. Феликс же давно не оправдывает ожиданий, которые на него возлагали при покупке из «Бенфики» – в команде это просто инородный элемент. Вот и получается, что потеряли мадридцы лидера обоймы и джокера (пусть и стагнировавшего весной), а вернули игроков или неподтверждённого уровня, или не подходящих системе.

Нужен тот, кто развяжет Гризманну руки

Важно рассматривать кандидатуры форвардов с привязкой к функционалу Гризманна. Антуан – «первая скрипка» «матрасников», поэтому подбирать надо того, кто идеально с ним сыграется. Как Тюрам с Мартинесом в «Интере». Француз с возрастом только хорошеет – и сейчас раскрылся в новой роли. Симеоне сделал нападающего свободным художником – и на острие Гризманн играет довольно редко. Он может опускаться в подыгрыш для помощи в продвижении мяча, руководить атакой из глубины.

И аргентинский менеджер такого Антуана очень ценит – вот, что он отмечал ещё в 2022 году:

В прошлом году он уже сыграл несколько игр в этой роли. Мы считаем его способным к адаптации, потому что у него есть видение игры, техника, он позволяет нам играть с более атакующим игроком в другом месте. Все знают, как сильно я люблю и ценю его, как он важен для игры и команды.

И в моменты, когда Антуан уходит ниже, нужно, чтобы кто-то оставался на острие и был адресатом для передач в финальной трети, брал на себя единоборства в чужой штрафной. Иначе у «Атлетико» просто не будет завершителя. «Матрасники» рассматривали нескольких форвардов, которые уже проявили себя в топ-чемпионатах: Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити», Александр Сёрлота из «Вильярреала» и Артёма Довбика («Жирона»). Последний – приоритетный вариант.

Довбик заслужил повышение

Артём долго искал свой шанс засветиться в европейском чемпионате – ранее была попытка с клубом из Дании. В «Мидтьюланде» форвард не закрепился, а в «Сендерйюске» забил только два гола в 18 матчах первенства.

Перед триумфальным сезоном в «Жироне» Довбик три года копил силы в «Днепре-1» – и в Ла Лиге выстрелил в первый же сезон. К сентябрю форвард уже закрепился в стартовой обойме и начал забивать – а на финише вообще отметился 10 мячами в девяти матчах.

Довбик сейчас выходит на потенциальный пик – он играет в команде, которая стала открытием сезона в Испании, сам оказал на это сильнейшее влияние. Лучшей возможности уйти на повышение может и не быть. Тем более речь не о только раскрывшемся молодом игроке – а уже об опытном 27-летнем нападающем, который должен цепляться за любой шанс.

Мадридцы начали переговоры ещё в июне. В контракте игрока были прописаны отступные в 40 миллионов евро – при этом каталонцы отказывались снижать цену. Сейчас же «матрасникам» удалось сбить ценник до 30+5 миллионов евро. Сам Артём выступает за переход.

Растеряли костяк

Есть и другая сторона медали – «Жирона» и их резон продавать лидера. Команда только ворвалась в тройку и готовится к игре в Лиге чемпионов. Сезон ожидается крайне сложный. Всё-таки «бело-красным» не хватает опыта, запаса мощности, чтобы перейти из разряда открытий в полноценный топ-клуб. Плюс теперь относиться к ним будут со всей серьёзностью – вдобавок нужно учитывать, что нередко каталонцам элементарно фартило.

Чтобы с дебютом в ЛЧ не наступил сильнейший откат, сохранить костяк – необходимый минимум, с которым не удаётся справиться. Завершились аренды Эрика Гарсии, Яна Коуто и Савио – последний в итоге отправился в «Манчестер Сити». Центрхава Алекса Гарсию продали в «Байер» за 18 миллионов евро. Отпустили капитана, который в прошлом сезоне пропустил лишь один матч чемпионата.

Также, по информации СМИ, «Жирона» может потерять Виктора Цыганкова – на него претендовали «Милан» и «Арсенал». Ко всему перечисленному – ещё и потеря своего главного бомбардира. Следующий сезон будет тяжелейшим.

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