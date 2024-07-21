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Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2024 21:30
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Стали известны новые подробности о будущем Хвичи Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия до сих пор находится в сфере интересов ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по данным источника, парижский клуб готов заплатить более € 100 млн за 23-летнего грузина после ухода Килиана Мбаппе.

Однако сам Хвича готов подписать пятилетний контракт с «Наполи». На игрока произвёл впечатление новый главный тренер команды Антонио Конте. Вингер хочет поработать со специалистом и понимает, что это может помочь ему сделать шаг в развитии.

«Наполи» предложил Кварацхелии стартовую зарплату по новому контракту в размере € 5 млн за сезон, но сумма может вырасти до € 7 млн. Сам вингер хочет получать € 8 млн чистыми. Между сторонами продолжаются переговоры.

Нынешний контракт грузина с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал 7 передач в 45 матчах.

İdman.biz

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