Двое из 5 пропавших в море футболистов не найдены

Футболисты марокканского клуба «Иттихад Танжер» пропали без вести.

İdman.biz сообщает, что происшествие случилось во время их прогулки на яхте.

5 футболистов - Усама Альфа, Сулейман Даду, Абдельхамид Маали, Салман Харрак и Абделлатиф Ахриф арендовали яхту в городе Мдик и сутки назад отправились в морское путешествие. После того, как они прыгнули в воду, чтобы искупаться, сильный ветер унес корабль. В результате игроки не смогли добраться до яхты.

Хотя троих из пропавших без вести игроков удалось спасти, о Харраке и Ахрифе информации нет.

İdman.biz