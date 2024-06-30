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Останется ли Спаллетти?

Мировой футбол
Новости
30 Июня 2024 18:24
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Останется ли Спаллетти?

Лучано Спаллетти не покинет сборную Италии.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэль Гравина.

Глава организации заявил, что они доверяют тренеру "Скаудры Азурры", неудачно выступившей на ЕВРО-2024:

"Мы полностью доверяем Спаллетти. Мы продолжим пусть с ним. Мы не претендовали на победу на чемпионате Европы с игроками, которые не играли в крупных турнирах в составе сборной".

Отметим, что Спаллетти возглавляет сборную Италии с августа 2023 года. Под его руководством команда проиграла Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы – 0:2.

İdman.biz

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