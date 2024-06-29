Сане, Салах, Киммих, Де Брейне и еще 10 звезд, которые могут сменить команду этим летом

На трансферном рынке в ближайшие пару месяцев будет очень жарко

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Многие известные игроки уже в следующем году могут стать свободными агентами. Очевидно, что некоторые клубы попытаются воспользоваться ситуацией этим летом.

FourFourTwo составил список футболистов, которые станут героями главных трансферных сюжетов этого лета.

Трент Александер-Арнольд

Контракт одного из ключевых игроков «Ливерпуля» рассчитан до июня 2025 года. Уже несколько раз появлялась информация об интересе к Тренту со стороны мадридского «Реала». Поговаривают, что Александер-Арнольд задумывается о переезде в столицу Испании, но при этом ему будет непросто покинуть свой родной клуб и город. Но в этом мире нет ничего невозможного.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 70 миллионов евро.

Лерой Сане

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Сити» может вернуться в английскую Премьер-лигу, если верить некоторым СМИ. В января сообщалось, что в переходе Сане заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль». Зимой Лерой все-таки ушел из «Баварии», но у него остался всего лишь год по контракту с мюнхенским клубом. До тех пор, пока не будет принято решение по поводу пролонгации соглашения, спекуляции будут продолжаться.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 70 миллионов евро.

Мохамед Салах

Как и в прошлом году, этим летом продолжают периодически напоминать о возможном переезде Салаха в Саудовскую Аравию. Вполне вероятно, что на этот раз «Ливерпуль» все-таки не устоит перед соблазном получить за египтянина огромную сумму. Плюс не факт, что Мохамед горит желанием и дальше играть за главный клуб в своей карьере.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 55 миллионов евро.

Лени Йоро

Юный защитник «Лилля» стал трансферной целью сразу трех европейских топ-клубов. Давно известно, что 18-летнего Йоро хочет приобрести мадридский «Реал». Кроме того, серьезный интерес к Йоро сохраняют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». В связи с тем, что контракт Лени рассчитан только до лета 2025 года, «Лиллю» придется пойти на уступки, чтобы через год не потерять талантливого игрока бесплатно.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Джонатан Дэвид

Еще один игрок «Лилля», за которым уже давно следят большие клубы. Кто-то утверждает, что Дэвида хочет купить «Челси», кто-то пишет про «Наполи», который хочет продать Виктора Осимхена и купить нового центрального нападающего. К слову, учитывая результативность канадца, пожалуй, можно согласиться с мнением, что он станет решением многих проблем и в лондонском клубе, и в неаполитанском.

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Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Конор Галлахер

Продажу Галлахера сложно будет назвать логичным решением, но у «Челси», похоже, просто нет выбора. Лондонскому клубу точно придется кого-то продать, чтобы не нарушить финансовые правила английской Премьер-лиги. При этом продажа своего воспитанника гарантирует чистую прибыль. Конора хотят приобрести как минимум два клуба АПЛ — «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Айван Тоуни

Айван не скрывает, что хочет играть в большом клубе. Ожидается, что этим летом нападающий все же покинет «Брентфорд». Это логично с учетом того, что через год он может стать свободным агентом. Среди претендентов на Тоуни — «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл».

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Йозуа Киммих

Внешность в данном случае обманчива, в начале следующего года Йозуа исполнится уже 30 лет, десять из которых он провел в «Баварии». Один из самых универсальных немецких футболистов явно не спешит продлевать контракт с мюнхенским клубом.

Уже ни для кого не секрет, что Киммиха ждут в «Барселоне», которую с недавних пор возглавляет Ханс-Дитер Флик, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии. «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал» тоже внимательно следят за ситуацией.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Кевин Де Брейне

Как и Салаха, Кевина тоже зовут в Саудовскую Аравию, предлагая внушительный контракт. Но Де Брейне, кажется, по-прежнему не потерял мотивацию бороться за трофеи в Европе. Вполне вероятно, что в ближайшее время бельгиец продлит контракт с «Ман Сити». Но до этого момента саудовские клубы будут делать всё возможное, чтобы Де Брейне переехал на Средний Восток.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 50 миллионов евро.

Сон Хын Мин

Сон быстро стал самым важным игроком «Тоттенхэма» после того, как прошлым летом команду покинул Гарри Кейн. Вряд ли лондонской клуб отпустит южнокорейского вингера. Скорее всего, Сон подпишет новый контракт и продолжит радовать болельщиков «Тоттенхэма» своей яркой игрой.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 45 миллионов евро.

Кефрен Тюрам

Тюрам с недавних пор является одним из ключевых игроков «Ниццы». Вполне вероятно, уже этим летом француз переедет в Италию. В подписании Кефрена, который играет на позиции центрального полузащитника, заинтересован «Ювентус». Писали также про возможный переход в «Барселону», но это маловероятно.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 35 миллионов евро.

Джонатан Та

Как и в случае с другими игроками «Байера», акции Та значительно подорожали по итогам минувшего сезона. Пока леверкузенский клуб уговаривает Джонатана продлить контракт, игрок задумался о переходе в «Баварию», которая стремится ослабить конкурента.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 30 миллионов евро.

Ферлан Менди

Сообщалось, что Менди может продлить контракт с мадридским «Реалом», но точно решения пока нет. Скорее всего, французский защитник покинет команду, если «Королевский клуб» все-таки выкупит у «Баварии» Альфонса Дэвиса. В лице Менди кому-то достанется очень сильный игрок.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 22 миллиона евро.

Райан Шерки

«Лион» очень хочет продлить контракт с Шерки, но игрок явно не спешит принимать решение, зная о том, что к нему проявляет интерес «Пари Сен-Жермен». Кроме того, могут позвонить из Англии. К Райану уже давно присматриваются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Вполне вероятно, что 20-летний атакующий полузащитник покинет «Лион» до начала нового сезона.

Рыночная стоимость по версии Transfermarkt: 25 миллионов евро.

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