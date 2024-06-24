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Неймар поделился мнением о том, кто в будущем станет звездой мирового футбола

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2024 23:06
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Неймар поделился мнением о том, кто в будущем станет звездой мирового футбола

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поделился мнением о том, кто станет звездой в мировом футболе в ближайшее время.

«Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из «Палмейрас» - большой талант, который растёт в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!» - приводит слова Неймара интернет-издание TNT Sports Brazil.

Ранее, лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе 17-летнего вингера Эстевао Виллиана из бразильского «Палмейраса». Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

Футболист является воспитанником бразильского «Крузейро», откуда в 2021 году перешёл в «Палмейрас». Нападающий провёл в нынешнем сезоне в составе клуба 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет € 30 млн.

İdman.biz

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