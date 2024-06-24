Удачный старт от США и Уругвая

Продолжаются игры группового этапа Кубка Америки, проходящего в США.
İdman.biz сообщает, что в группе С прошли матчи первого тура.
Хозяева обыграли Боливию, забив два безответных гола за первые 45 минут. А Уругвай порадовался трем очкам в результативной встрече с Панамой - 3:1.
Отметим, что сегодня вечером стартует первый тур в группе D.
Кубок Америки
Групповой этап
I тур, группа С
24 июня
США – Боливия – 2:0
Кристиан Пулишич, 3, Фоларин Балогун, 44
Уругвай – Панама – 3:1
Максимилиано Араухо, 16, Дарвин Нуньес, 85, Матиас Винья, 90+1 – Микаэль Мурильо, 90+4
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