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Удачный старт от США и Уругвая

Мировой футбол
Новости
24 Июня 2024 09:01
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Удачный старт от США и Уругвая

Продолжаются игры группового этапа Кубка Америки, проходящего в США.

İdman.biz сообщает, что в группе С прошли матчи первого тура.

Хозяева обыграли Боливию, забив два безответных гола за первые 45 минут. А Уругвай порадовался трем очкам в результативной встрече с Панамой - 3:1.

Отметим, что сегодня вечером стартует первый тур в группе D.

Кубок Америки
Групповой этап
I тур, группа С
24 июня
США – Боливия – 2:0
Кристиан Пулишич, 3, Фоларин Балогун, 44

Уругвай – Панама – 3:1
Максимилиано Араухо, 16, Дарвин Нуньес, 85, Матиас Винья, 90+1 – Микаэль Мурильо, 90+4

İdman.biz

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