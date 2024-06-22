Беспрецедентное событие на Кубке Америки

На Кубке Америки, проходящем в США, был установлен новый рекорд.

Как сообщает İdman.biz, в матче Перу-Чили произошло беспрецедентное событие в истории соревнований.

Впервые в Кубке Америки сыграл игрок старше 40 лет. Причем таких ветеранов было не один, а два.

Вратарь Чили Клаудио Браво вышел на поле возрасте 41 года и 69 дней. Он стал самым возрастным игроком в истории Кубка Америки.

Перуанский нападающий Паоло Герреро сыграл в в возрасте 40 лет и 172 дней.

Отметим, что матч завершился со счетом 0:0.

İdman.biz