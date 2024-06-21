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МЮ хочет приобрести нидерландского футболиста за 40 миллионов

Мировой футбол
Новости
21 Июня 2024 23:04
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МЮ хочет приобрести нидерландского футболиста за 40 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Джошуа Зиркзе.

Как сообщает İdman.biz, английский клуб готов заплатить за игрока необходимую сумму.

Контракт полузащитника, выступающего в «Болонье», включает пункт о выкупе за 40 миллионов евро. Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено осуществить трансфер нидерландского футболиста, воспользовавшись этим пунктом.

Наряду с этим сообщается, что 23-летний Зиркзе достиг предварительной договоренности с «Миланом». В миланском клубе он будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

İdman.biz

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