Проблема с Бензема привела к отставке Гальярдо

Новый президент «Аль-Иттихада» прокомментировал отставку Марсело Гальярдо.

Как сообщает İdman.biz, Луай Назер заявил, что решение главного тренера в отношении Карима Бензема было неправильным.

Глава «Аль-Иттихада» рассказал о важности французского игрока:

«Требование Гальярдо убрать Бензему из команды было неправильным. Карим был ключевой фигурой в Саудовской Аравии и клубном проекте. У нас есть несколько вариантов тренеров. Но наша главная цель - осуществить трансферы к 12 июля, до начала сезона».

Стоит отметить, что Гальярдо был назначен главным тренером «Аль-Иттихада» в конце прошлого года. Между ним и Бензема разразился скандал, и игрока исключили из команды.

İdman.biz