Стартует еще один футбольный праздник

Сегодня вечером стартует Кубок Америки
Как сообщает İdman.biz, 48-е соревнования пройдут в США.
В соревновании примут участие 10 южноамериканских команд и 6 команд, представляющих КОНКАКАФ. Участники будут соревноваться в 4 группах.
Будущий чемпион Аргентина попытается защитить титул. Лионель Месси и его команда смогут встретиться со своим главным соперником Бразилией только в финале. Решающий матч состоится в ночь с 14 на 15 июля.
Групповой этап
I тур
Группа А
21 июня
1) 04:00. Аргентина – Канада
22 июня
2) 04:00. Перу - Чили
Группа Б
23 июня
3) 02:00. Эквадор – Венесуэла
4) 05:00. Мексика – Ямайка
Группа С
24 июня
5) 02:00. США – Боливия
6) 05:00. Уругвай – Панама
Группа Д
25 июня
7) 02:00. Колумбия – Парагвай
8) 05:00. Бразилия – Коста-Рика
II тур
Группа А
26 июня
9) 02:00. Перу – Канада
10) 05:00. Чили - Аргентина
Группа Б
27 июня
11) 02:00. Эквадор - Ямайка
12) 05:00. Венесуэла - Мексика
Группа С
28 июня
13) 02:00. Панама – США
14) 05:00. Уругвай – Боливия
Группа Д
29 июня
15) 02:00. Колумбия – Коста-Рика
16) 05:00. Парагвай - Бразилия
III тур
Группа А
30 июня
17) 04:00. Аргентина - Перу
18) 04:00. Канада – Чили
Группа Б
1 июля
19) 04:00. Мексика - Эквадор
20) 04:00. Ямайка – Венесуэла
Группа С
2 июля
21) 05:00. Боливия - Панама
22) 05:00. США – Уругвай
Группа Д
3 июля
23) 05:00. Бразилия - Колумбия
24) 05:00. Коста-Рика - Парагвай
1/4 финала
5 июля
25) 05:00. А1 – Б2
6 июля
26) 05:00. Б1 – А2
7 июля
27) 02:00. С1 – Д2
28) 05:00. Д1 – С2
1/2 финала
10 июля
29) 04:00. Победитель игры 25 – Победитель игры 26
11 июля
30) 04:00. Победитель игры 27 – Победитель игры 28
За 3 место
14 июля
31) 04:00. Проигравший в игре 29 – Проигравший в игре 30
Финал
32) 04:00. Победитель игры 29 – Победитель игры 30
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