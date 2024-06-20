Стартует еще один футбольный праздник

Сегодня вечером стартует Кубок Америки

Как сообщает İdman.biz, 48-е соревнования пройдут в США.

В соревновании примут участие 10 южноамериканских команд и 6 команд, представляющих КОНКАКАФ. Участники будут соревноваться в 4 группах.

Будущий чемпион Аргентина попытается защитить титул. Лионель Месси и его команда смогут встретиться со своим главным соперником Бразилией только в финале. Решающий матч состоится в ночь с 14 на 15 июля.

Групповой этап

I тур

Группа А

21 июня

1) 04:00. Аргентина – Канада

22 июня

2) 04:00. Перу - Чили

Группа Б

23 июня

3) 02:00. Эквадор – Венесуэла

4) 05:00. Мексика – Ямайка

Группа С

24 июня

5) 02:00. США – Боливия

6) 05:00. Уругвай – Панама

Группа Д

25 июня

7) 02:00. Колумбия – Парагвай

8) 05:00. Бразилия – Коста-Рика

II тур

Группа А

26 июня

9) 02:00. Перу – Канада

10) 05:00. Чили - Аргентина

Группа Б

27 июня

11) 02:00. Эквадор - Ямайка

12) 05:00. Венесуэла - Мексика

Группа С

28 июня

13) 02:00. Панама – США

14) 05:00. Уругвай – Боливия

Группа Д

29 июня

15) 02:00. Колумбия – Коста-Рика

16) 05:00. Парагвай - Бразилия

III тур

Группа А

30 июня

17) 04:00. Аргентина - Перу

18) 04:00. Канада – Чили

Группа Б

1 июля

19) 04:00. Мексика - Эквадор

20) 04:00. Ямайка – Венесуэла

Группа С

2 июля

21) 05:00. Боливия - Панама

22) 05:00. США – Уругвай

Группа Д

3 июля

23) 05:00. Бразилия - Колумбия

24) 05:00. Коста-Рика - Парагвай

1/4 финала

5 июля

25) 05:00. А1 – Б2

6 июля

26) 05:00. Б1 – А2

7 июля

27) 02:00. С1 – Д2

28) 05:00. Д1 – С2

1/2 финала

10 июля

29) 04:00. Победитель игры 25 – Победитель игры 26

11 июля

30) 04:00. Победитель игры 27 – Победитель игры 28

За 3 место

14 июля

31) 04:00. Проигравший в игре 29 – Проигравший в игре 30

Финал

32) 04:00. Победитель игры 29 – Победитель игры 30

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