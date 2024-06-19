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На Кьезу нашелся новый покупатель

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2024 13:52
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На Кьезу нашелся новый покупатель

Объявлен клуб, который хочет приобрести игрока сборной Италии Федерико Кьезу.

İdman.biz сообщает, что нападающим интересуется "Баварии".

"Ювентус", которому принадлежит 26-летний нападающий, намерен сохранить его в своей команде. Туринцы планируют продлить контракт, срок действия которого истекает в 2025 году. Итальянский клуб не согласится продать своего игрока, выступающего сейчас на ЕВРО-2024, за 30 миллионов евро.

Отметим, что сборная Италии, в составе которой выступает Кьезу, начала ЕВРО-2024 с победы над Албанией - 2:1.

İdman.biz

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