Месси отказался от 1,4 миллиарда - ПРИЧИНА

Стали известны финансовые подробности предложения, которое игрок сборной Аргентины и футболист "Интер Майами" Лионель Месси получил из Саудовской Аравии, но от которого отказался.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил президент «Аль-Хилаля» Анмар Аль-Хайли, заинтересованный в услугах игрока.

Он рассказал, что форварду, покинувшему «ПСЖ» прошлым летом, был предложен контракт на 1,4 миллиарда евро. Месси предпочел играть в MLS.

Отметим, что аргентинец, перешедший в «Интер Майами» на правах свободного агента, забил 25 голов в 29 матчах.

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