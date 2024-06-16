От изгоя до претендента на "Золотой мяч": как Винисиус ворвался в элиту

Рассказываем о большом прогрессе бразильца.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru, в последние месяцы тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти неоднократно спрашивали о переходе Килиана Мбаппе – одного из лучших игроков современности. И каждый раз итальянец настаивал на том, что в его распоряжении уже есть лучший футболист в мире – Винисиус. Бразильца, несмотря на все его качества, почему-то всегда ставят на ступеньку ниже лучших современных игроков. Но, судя по его последним трем годам работы, в том числе по нескольким решающим выступлениям в Лиге чемпионов, которые помогли «сливочным» выиграть 2 европейски кубка, он определенно входит в элиту.

Его путь к вершине был непростым. Долгое время Винисиус был талантливым игроком, который не мог проявить свой потенциал в полной мере. Брошенный в состав «Реала», возможно, еще до того, как он был готов, молодой вингер совершил большое количество ошибок в ключевых областях поля и заработал неудачную репутацию игрока, упускающего большие шансы. Он вызвал гнев не только болельщиков «Мадрида», но и своих товарищей по команде: камеры «засекли», как Карим Бензема призывал Ферлана Менди не пасовать бразильцу.

Бензема возглавлял атаку «Реала», но «сливочные» столкнулись с неопределенностью на флангах. Трансфер Эдена Азара оказался провальным, в то время как постоянные травмы Гарета Бэйла и очевидная незаинтересованность сторон в продолжении сотрудничества привели к тому, что «бланкос» испытывали трудности на многих участках поля. Это вынудило молодого Винисиуса попасть в стартовый состав и нести часть атакующей нагрузки для мадридской команды, которая еще не достигла своих лучших результатов. Его 6 голов и 4 результативные передачи в Ла Лиге за первые 2 сезона в испанской столице не внушали доверия.

Многое изменилось с началом кампании 2021/22. В том сезоне «Реал» был другим, во многом благодаря тому, что Анчелотти вернулся к должности главного тренера через 6 лет после ухода. Он упростил стиль игры команды, попросив творческих игроков действовать больше индивидуально, а не следовать заученным атакующим системам, которые поглотили европейский футбол в последние годы. Бензема был в центре всего этого. Французу позволялось перемещаться в свободном пространстве перед воротами соперника и за его пределами, забирая мяч глубоко, оставляя при этом пространство для других игроков.

Карим забил большую часть голов и выиграл «Золотой мяч» в том сезоне, но Винисиус уже начал выходить на первый план. Получив свободу, бразилец носился по всему полю, готовый обыгрывать соперников или делать эффективные забегания. Его взаимопонимание с Бензема – тем самым игроком, который когда-то пренебрегал его футбольными способностями – превратилось в нечто напоминающее телепатию. Цифры бразильца наглядно все демонстрировали: 17 голов в Ла Лиге, 4 – в Лиге Чемпионов. Он также отдал 16 результативных передач во всех турнирах. Винисиус, которому был всего 21 год, выходил на новый уровень.

Возможно, самым важным моментом того сезона и последующих лет стал гол в главном матче года. В мае 2022 года «Реал» показал ожидаемую игру против «Ливерпуля» в финале Лиге чемпионов. «Сливочные» провели большую часть поединка под огромным давлением и часто задействовали Тибо Куртуа, который сделал 12 сэйвов за вечер. У них был только один явный шанс на победу – это хорошо продуманная контратака. И Винисиус был тем, кто эту атаку завершил. Это был его самый важный вклад в успехи «бланкос» на тот момент. Этот забитый мяч положил начало серии важных голов в Испании и Европе.

Сегодня Винисиус — «Галактико» в прямом смысле этого слова. Благодаря ему игра «Реала» выглядит более увлекательной, а его личность выходит за пределы футбольного поля. У него огромное количество подписчиков в социальных сетях, он проводит время с Неймаром и отстаивает множество идей как в игре, так и за ее пределами. Есть также и менее приятные ситуации, когда он оказывается в центре внимания. В первую очередь это связано с расизмом – бразильца часто оскорбляют на стадионах. Но, по словам других футболистов, он и сам часто задевает и соперников, и их болельщиков.

Тем не менее, несмотря на все его качества, таланты Винисиуса, похоже, не получают всеобщего признания. После эпохи соперничества Криштиану Роналду и Лионеля Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе оказались в центре внимания, став двумя лучшими игроками в мире как среди футбольных фанатов, так и среди медиа-экспертов. Но по какой-то причине вингер «Реала» не может вмешаться в этот разговор. Возможно, дело в том, что таланты Холанда и Мбаппе гораздо более ощутимы – и их легко измерить. Они оба забивают множество голов и являются бесспорными звездными игроками в своих командах.

Холанд провел свой первый год в Англии, побив все доступные рекорды Премьер-лиги. Мбаппе провел большую часть прошлого сезона, не выглядя особо воодушевленным, но все равно забил более 40 голов во всех турнирах. Винисиус не забивает с такой скоростью и не отдает достаточно результативных передач, чтобы компенсировать разницу в количестве забитых мячей. В мире, основанном на статистике, один из самых талантливых вингеров в современном футболе действительно не получает того признания, которого заслуживает.

Это может измениться в ближайшие месяцы, поскольку борьба за «Золотой мяч» будет более широкой. Месси, скорее всего, уже получил свою последнюю награду. Даже триумф на Кубке Америки не компенсирует анти-MLS настроения, из-за которых взгляды избирателей, скорее всего, обратятся к Европе. Холанд и Мбаппе считались следующими, однако норвежец провел не очень убедительную кампанию. Он по-прежнему много забивал, но не был заметным в больших матчах. От Мбаппе тоже не все в восторге: ему снова не удалось выиграть желанную Лигу чемпионов, а победы в Лиге 1 для «Золотого мяча» недостаточно.

И тут Винисиус выходит на первый план. В минувшем сезоне на его счету 24 гола во всех турнирах и 11 результативных передач, победа в Ла Лиге и гол в победном финале Лиги чемпионов. Бразилец стабильно показывает себя в еврокубках. И хотя Джуд Беллингем тоже будет претендовать на награду – особенно если приведет Англию к победе на чемпионате Европы – похоже, это лучший шанс для Винисиуса претендовать на «Золотой мяч».

Хотя, в любом случае, возможности у него еще будут. Винисиус еще не достиг пика своей формы, и после подписания нового долгосрочного контракта на пребывание в испанской столице он, скорее всего, проведет свои лучшие годы, играя в команде мирового класса, которая, как ожидается, будет бороться за каждый большой трофей. Анчелотти, возможно, был прав, утверждая, что Винисиус – лучший игрок в мире. Самое страшное для соперников то, что бразилец становится только лучше. По материалам Goal

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