Месси, Винисиус и еще 12 футболистов, от которых ждут идеальной игры на Кубке Америки

Совсем скоро в США стартует турнир среди лучших команд Южной Америки

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

GOAL составил список игроков, за которыми будут пристально наблюдать во время предстоящего Кубка Америки.



Международный турнир с участием национальных команд - что может быть лучше? Зачастую они проходят раз в четыре года, поэтому интрига, как правило, просто зашкаливает.

В случае с клубным сезоном ощущения совершенно иные: "Совсем скоро мы снова увидим наши любимые команды и испытаем эти эмоции". Ожидание главных турниров для сборных в этом плане имеет кардинальные отличия. Прежде всего, эмоциональные.

Это сказывается и на восприятии статуса большинства игроков. Кто-то подходит к очередному турниру в статусе почти легенды, а кому-то предстоит спасать свою репутацию.

На предстоящем Кубке Америки будет впечатляющая концентрация звезд - и будущих, и настоящих. В чем точно нет ни малейших сомнений, так это в том, что каждый из них столкнется с колоссальным давлением во время турнира в США.

Ниже список игроков, к которым будет приковано пристальное внимание на одном из главных турниров этого лета.

Винисиус Жуниор

Кажется, это следующий обладатель "Золотого мяча". Если Бразилия выиграет Кубок Америки, Винисиус наверняка получит главную индивидуальную награду в футболе.

Футбольный мир слишком сосредоточен на "Золотом мяче" в ожидании того, кто наконец-то подвинет с трона Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Винисиус — один из главных кандидатов, который совсем недавно стал героем финала Лиги чемпионов и еще на шаг приблизился к статусу настоящей суперзвезды.

Кубок Америки - его последнее испытание на пути к "Золотому мячу". Теперь, когда Неймар находится вне игры из-за очередной травмы, у Винисиуса есть шанс стать новым лидером сборной Бразилии. До сих пор у него была важная, но все-таки не главная роль в национальной команде.

Несмотря на все свои возможности, готов ли он стать главным игроком своей страны? Если да, тогда это будет означать начало эры Винисиуса.

Кристиан Пулишич

Пулишич - главное лицо футбола в США. В свои 25 лет он добился гораздо большего, чем любой из его известных соотечественников. Но даже сейчас нет четкого ответа на вопрос — можно ли считать Кристиана игроком мирового класса?

Выступления американца за "Милан" стали настоящим откровением: он стал звездой итальянской Серии А. Но Пулишичу еще предстоит закрепиться в этом статусе.

Главная интрига заключается в том, сможет ли он играть на этом уровне в следующем сезоне и на домашнем чемпионате мира в 2026 году. Предстоящий Кубок Америки станет 25-летнего атакующего полузащитника первой серьезной проверкой.

Минувший клубный сезон стал началом восхождения Пулишича, а не серединой или концом. Если он действительно настроен побороться за статус игрока мирового класса, ему придется проявить свои лучшие качества на предстоящем турнире, который тоже пройдет в его стране.

Дарвин Нуньес

Нуньеса можно назвать, пожалуй, самым противоречивым игроком в мире. Является ли он создателем смертельных моментов и хаоса? Может быть, он - главная проблема в своих командах?

Мнения на этот счет разделились, каждая сторона уверена на все сто процентов в своих аргументах.

Тем не менее, Дарвин — одна из главных надежд сборной Уругвая на Кубке Америки. Очевидно, что на таком турнире он может позволить себе транжириться моменты с той же регулярностью, что и в матчах английской Премьер-лиги.

В составе сборной Уругвая немало талантливых игроков, но в атаке все надежды связаны с Нуньесом. У него обязательно будут моменты, но успех или провал Уругвая будет очень сильно зависеть от его способности конвертировать их в голы.

Мойcес Кайседо

Прошлым летом всё указывало на то, что Кайседо - будущая суперзвезда. "Челси" заплатил огромные деньги, чтобы забрать эквадорца из "Брайтона".

Первый сезон на "Стэмфорд Бридж" получился, мягко говоря, так себе, но пока все равно рано называть Мойсеса главным разочарованием. Возможно, на Кубке Америки своей игрой за сборную Эквадора он докажет, что "Челси" не зря потратил больше 100 миллионов евро.

Уровень сборной Эквадора далеко от элитного, но давно известно, что против них всегда сложно играть. Очевидно, что Кайседо будет вожаком этой команды.

Этим летом Мойсес, возможно, докажет, что его проблемы в "Челси" связаны, прежде всего, с не самой правильной атмосферой в клубе.

Эндрик

Возможно, 17-летнего Эндрика слишком рано включать в подобные списки, но, с другой стороны, будет интересно понаблюдать, как проявит себя на крупном турнире один из самых распиаренных талантов нового поколения. Многие впервые увидят игру юного бразильца. Как говорится, второго такого шанса произвести впечатление больше не будет.

Независимо от того, как он проявит себя этим летом, Эндрик наверняка станет суперзвездой. Он действительно талантлив и, похоже, правильно воспитан.

Сравнения с Пеле крайне преждевременны, но Эндрик обладает всем набором качеств для того, чтобы дополнить список выдающихся бразильских футболистов.

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Но если у него возникнут проблемы, недоброжелатели точно не оставят это без внимания. Мир социальных сетей несправедлив, там никто не учитывает множество нюансов, поэтому с беспощадной критикой может столкнуться даже 17-летний игрок. Но возможен и другой сценарий, при котором его статус будущей суперзвезды только укрепится.

В общем, футбольный мир с нетерпением ждет появления Эндрика на его первом большом турнире.

Лаутаро Мартинес

Мартинес - далеко не первый топ-игрок, который изо всех сил пытается стать максимально продуктивным не только в клубе, но и в сборной. Но рядом с Лионелем Месси это порой почти невыполнимая задача.

В Серии А Мартинес неудержим. В минувшем сезоне аргентинец привел "Интер" к завоеванию Скудетто, забив 24 мяча. Для своего клуба он — настоящая суперзвезда, которая регулярно демонстрирует свой высочайший уровень.

В сборной дела обстоят совершенно иначе. В активе Лаутаро 22 гола в 56 матчах за национальную команду, это очень приличный результат, но он никогда не был в ней на ведущих ролях. Сейчас Мартинеса ждет конкуренция с Хулианом Альваресом за место в стартовом составе.

У сборной Аргентины точно всё будет в порядке, но конкретно Мартинесу будет непросто выйти из тени своих партнеров по команде. Впрочем, возможно, именно этим летом он наконец-то станет звездой и на уровне сборной.

Эдсон Альварес

Сборной Мексики явно не хватает яркой звезды. Предстоящий турнир пропустят Ирвинг Лосано и Гильермо Очоа. Поколение Чичарито, Джонатана дос Сантоса и Эктора Эрреры тоже попрощалось с национальной командой. Обновленному составу будет непросто удержать "ацтеков" на прежнем уровне.

Однако Альварес один из тех, кто мог бы играть в любую эпоху. Звезда "Вест Хэма", которого можно назвать монстром в полузащите, будет ключевой фигурой в сборной Мексики не только на предстоящем Кубке Америки, но и на следующих турнирах.

Несмотря на некоторые проблемы, в том числе на большое количество молодых игроков, в Мексике, как всегда, заоблачные ожидания от выступления главной команды страны. Альварес лишь один из немногих, кто способен соответствовать этим ожиданиям.

Джованни Рейна

Будущее Рейны находится в подвешенном состоянии после провальной аренды в "Ноттингем Форест". Вернется ли он в дортмундскую "Боруссию"? Если нет, тогда где он окажется перед началом следующего сезона?

Для Рейны лето 2024-го будет во многом определяющим на фоне недавних неудач. С учетом всего, что произошло после ЧМ-2022, 21-летний футболист находится под пристальным вниманием. В том числе из-за того, что он уже успел стать важной частью сборной США.

Но пока не очень понятно, будет ли Рейна игроком стартового состава, и если да, то воспользуется ли он этим шансом? Любители соккера наверняка надеются, что увидят лучшую версию Джио.

Луис Диас

Колумбиец находится в странном положении по сравнению с другими нападающими. Диаса все-таки нельзя назвать игроком мирового класса, но в то же время очевидно, что ни одна команда не отказалась бы от такого исполнителя.

Диас, пожалуй, главная звезда в нынешнем составе сборной Колумбии, именно к нему будет приковано основное внимание. В "Ливерпуле" он "один из", тогда как в сборной у него роль ключевого игрока.

Готов ли он к такой ответственности? Если да, то уже в ближайшее время Диаса можно будет назвать топ-игроком.

Джонатан Дэвид

От Дэвида уже давно ждут перехода на новый уровень. Его имя еще не один раз будет упоминаться в контексте потенциального трансфера в топ-клуб, прежде чем он перейдет в категорию лучших нападающих мира. Возможно, это случится уже этим летом.

Очевидно, что этому может поспособствовать успешное выступление на Кубке Америки. Дэвид стал одним из главных бомбардиров "Лилля": в четырех предыдущих сезонах он ни разу не забивал меньше 13 мячей, а год назад он и вовсе достиг отметки в 24 гола. Неудивительно, что за канадцем наблюдают многие европейские топ-клубы.

Дэвид - одна из главных надежд сборной Канады. Возможно, он будет в тени Альфонсо Дэвиса, но для Джонатана это, возможно, даже хорошо. Так ему будет гораздо проще проявить себя на крупном турнире.

Лукас Пакета/Бруно Гимарайнс

В данном случае уместно упомянуть сразу двух игроков. Главным сюрпризом в составе сборной Бразилии на Кубок Америки стало отсутствие Каземиро, который еще совсем недавно был ключевым игроком в центре полузащиты.

Помимо Пакета и Гимарайнса, остальные полузащитники провели за "Селесао" в общей сложности 18 матчей, при этом 13 игр за национальную команду в активе Дугласа Луиса.

Полузащита, возможно, самая проблемная линия бразильской сборной. Без Каземиро многое будет зависеть от игры Пакета и Гимарайнса. Сложно сказать, готовы ли они к такой ответственности.

У Бразилии есть мощное нападение, неплохая защита, но система заработает только в том случае, если будет баланс в средней линии.

Санти Хименес

Болельщики, кажется, целую вечность призывали взять Хименеса в сборную Мексики. Этим летом он наконец-то сыграет за национальную команду.

Санти забил 49 мячей в составе "Фейенорда" в двух предыдущих сезонах, но его до сих пор слишком часто игнорировали в сборной. Так сложилось, что он не попал в заявку на ЧМ-2022, хотя явно заслуживал этого.

С учетом того, что в сборной Мексике сейчас смена поколений, сможет ли Хименес воспользоваться своим шансом? Прямо сейчас он ближе всех находится к статусу новой звезды национальной команды.

Лионель Месси

Было бы странно, если бы в этот список не попал GOAT. Его наследие в безопасности, это сто процентов, но эти летом у него будет шанс приумножить его.

Месси надо забить четыре мяча, чтобы повторить рекорд Кубка Америки по голам (17). Он станет рекордсменом турнира по количеству сыгранных матчей, если выйдет на поле хотя бы в одной игре. Но при этом очевидно, что он приедет на турнир не за индивидуальными достижениями, а за трофеем.

Сборная Аргентины впервые в своей истории может выиграть три крупных турнира подряд. От такого Месси точно не станет отказываться.

Лео уже неоднократно подтвердил свое величие, но очередной успех с национальной команды вновь заставит восхищаться его талантом.

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