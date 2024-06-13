Месси отказался от Олимпиады - ПРИЧИНА

Лионель Месси не будет в составе сборной Аргентины на летних Олимпийских играх Париж-2024.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил сам 36-летний звездный футболист.

Месси признался, что его возраст не позволяет ему участвовать в двух турнирах подряд:

«Я разговаривал с Хавьером Маскерано, главным тренером сборной. Мы соревнуемся в Кубке Америки, и об Олимпиаде думать сложно. Если я приму участие в обоих соревнованиях, меня отстранят от клуба на 2-3 месяца. Я не в том возрасте, чтобы играть в двух турнирах подряд. Вот почему я сделал свой выбор. Мне посчастливилось сыграть на Олимпийских играх и победить. Это был отличный опыт на футбольном уровне».

Отметим, что Олимпиада Париж-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

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