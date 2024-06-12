Сильнейший победитель Евро в XXI веке. Великая Испания, Италия-2021 или вообще Греция?

Выбираем лучшую команду, предвкушая Евро-2024.

Ждём старта Евро-2024, а пока вернёмся в недалёкое прошлое. Какую сборную, побеждавшую на чемпионатах Европы в XXI веке, вы считаете сильнейшей? Давайте все вместе определим самую крутую из «золотых» команд. Отметим, что в этот список мы добавили также обладателя золотых медалей Евро-2000, чтобы выбор был чуть больше. Не будем формально подходить к периоду времени, ведь то европейское первенство состоялось всего за полгода до наступления нового века.

Рейтинг: какая сборная, побеждавшая на Евро в XXI веке, была лучшей

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Сборная Испании, Евро-2008

Победитель Евро-2008 – команда Луиса Арагонеса. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в составе той сборной Испании были Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста, Хави, Давид Вилья, Фернандо Торрес, натурализованный бразилец Маркос Сенна. На групповом этапе будущие обладатели золота стартовали с разгрома сборной России – 4:1, после чего с одинаковым счётом 2:1 переиграли Швецию и Грецию. В четвертьфинале только по пенальти прошли Италию (0:0). В полуфинале снова крупно победили сборную России – 3:0. А в финале с Германией всё решил единственный гол Фернандо Торреса, забитый на 33-й минуте.

2 МЕСТО

Сборная Испании, Евро-2012

Победитель Евро-2012 – команда Висенте дель Боске. Тогда сборная Испании второй раз подряд завоевала золото чемпионата Европы. За прекрасную испанскую команду играли Икер Касильяс, Серхио Рамос. Жерар Пике, Жорди Альба, Андрес Иньеста, Хави, Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Давид Сильва. На групповом этапе будущий чемпион стартовал с ничьей с Италией – 1:1. После этого разгромил Ирландию – 4:0, а в следующем туре минимально выиграл у Хорватии – 1:0. В четвертьфинале испанцы разобрались с Францией – 2:0, а в полуфинале только по пенальти прошли Португалию (0:0). Зато в финале сборная Испании устроила настоящее представление, накидав целую сетку мячей итальянцам – 4:0! Забивали Давид Сильва, Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата.

3 МЕСТО

Сборная Франции, Евро-2000

Победитель Евро-2000 – команда Роже Лемерра. На том чемпионате Европы за сборную Франции играли такие звёзды, как Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Патрик Виейра, Лоран Блан, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Фабьен Бартез и капитан Дидье Дешам (нынешний главный тренер «трёхцветных»). На групповом этапе будущий чемпион разгромил Данию – 3:0, затем переиграл Чехию – 2:1, а в 3-м туре уступил – Нидерландам – 2:3. В четвертьфинале французы победили Испанию – 2:1. В полуфинале с тем же счётом 2:1 одолели в дополнительное время Португалию. В финале со сборной Италии команда Лемерра проигрывала до 90+4-й минуты после гола Марко Дельвеккио, но Сильвен Вильтор забил спасительный мяч в концовке. А на 117-й минуте автором «золотого» гола стал Давид Трезеге.

4 МЕСТО

Сборная Италии, Евро-2020

Победитель Евро-2020 – команда Роберто Манчини. Героями «золотой» сборной Италии были Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Кьеза. На групповом этапе «Скуадра адзурра» переиграла сборные Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы только в дополнительное время дожали Австрию – 2:1. В четвертьфинале победили Бельгию с тем же счётом 2:1. В полуфинале по пенальти прошли Испанию (1:1). А в финале выиграли серию пенальти и у хозяев-англичан после того, как 120 минут матча завершились ничьей – 1:1. Люк Шоу уже на второй минуте вывел сборную Англии вперёд, но гол Бонуччи на 67-й минуте восстановил равновесие. В серии 11-метровых команда Манчини не реализовала два удара, а англичане – три.

5 МЕСТО

Сборная Греции, Евро-2004

Победитель Евро-2004 – команда немецкого тренера Отто Рехагеля. Греков никто не относил к числу фаворитов турнира, но они сотворили громкую сенсацию. До сих пор не забыть! В составе той команды выделялись голкипер Антонис Никополидис, Траянос Деллас, Юркас Сейтаридис, Теодорос Загоракис, Ангелос Харистеас. На групповом этапе греки победили Португалию – 2:1, сыграли вничью с Испанией – 1:1, а затем потерпели единственное за весь турнир поражение. От сборной России – 1:2! В четвертьфинале команда Рехагеля переиграла Францию – 1:0, в полуфинале с тем же счётом 1:0 одолела в дополнительное время Чехию. В финале греки ещё раз обыграли хозяев-португальцев с молодым Криштиану Роналду в составе. Опять хватило одного гола, который забил на 57-й минуте Харистеас.

6 МЕСТО

Сборная Португалии, Евро-2016

Победитель Евро-2016 – команда Фернанду Сантуша. Эта «золотая» сборная строилась вокруг Криштиану Роналду. Но в составе португальцев были и другие классные игроки, ставшие героями турнира. Прежде всего Луиш Нани, Жоау Мариу, Пепе, Рафаэл Геррейру, голкипер Руй Патрисиу. На групповом этапе португальцы не впечатлили, сыграв вничью во всех трёх турах – с Исландией (1:1), Австрией (0:0) и Венгрией (3:3). В 1/8 финала команда Сантуша победила в дополнительное время Хорватию – 1:0. В четвертьфинале только по пенальти одолела Польшу (1:1). В полуфинале более уверенно прошла Уэльс, выиграв со счётом 2:0. А в финале, несмотря на раннюю потерю травмированного Роналду, сборная Португалии в дополнительное время взяла верх над Францией – 1:0. Единственный мяч на 109-й минуте забил Эдер, который спустя год перейдёт в «Локомотив».

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