Наши соседи в Германии

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. Турнир, который продлится с 14 июня по 14 июля, стартует на этой неделе.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы F.

Грузия будет соревноваться в группе с фаворитом Португалией и братской Турцией, которая тоже рассчитывает на выход в плей-офф.

Из плей-офф в Германию

Сборной Грузии не повезло в жеребьевке отборочного этапа. В группу, где фаворитом является Испания, также входили Норвегия и Шотландия. В группе где Кипр являлся явным аутсайдером, обе победы Грузии были одержаны именно против этой команды. Получив дома по одному очку от Шотландии и Норвегии, Хвича Кварацхелия и его товарищи не смогли добиться большего. Все надежды команды Вилли Саньоля, которая с 8 очками стала четвертой в группе, были связаны с выходом в плей-офф в Лиге Наций. Сборная Грузии боролась в дивизионе C за выход в плей-офф. Сыграв оба матча дома, в полуфинале команда обыграла Люксембург с двумя безответными голами. Соперником решающего матча за путевку в Германию была Греция. Судьбу ничейного матча (0:0) решила серия пенальти. Победа со счетом 4:2 по пенальти вывела наших соседей на ЕВРО-2024.

Радость со второй попытки

Сборная Грузии впервые в своей истории сыграет в финальной стадии крупного турнира. Дебют команды, которой не удавалось это сделать на чемпионатах мира и Европы, будет реализован в 15-й попытке. Грузия семь раз играла в отборочных этапах чемпионатов мира и восемь раз - в отборочных стадиях чемпионатов Европы. Но получилось пробиться в финальную часть ЕВРО из Лиги Наций В финале плей-офф ЕВРО-2020 оступившаяся на последнем шаге сборная со второй попытки добилась желаемого. На этот раз оба матча плей-офф завершились победой. Отборочные этапы чемпионатов Европы обычно заканчивались на одном из двух последних мест. Лишь на ЕВРО-1996 команда была близка к финальной стадии, заняв 3-е место среди 6 участников. Тот же сценарий произошел и на чемпионате мира. Лишь однажды команда, занявшая третье место в отборочном этапе, в остальных попытках финишировала на одном из двух последних мест.

Игры сборной Грузии в группе:

18 июня. Турция - Грузия

22 июня. Грузия - Чехия

26 июня. Португалия - Грузия

Отметим, что встречи группы F пройдут в 4 разных городах - Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде и Лейпциге.

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