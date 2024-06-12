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Украина и Португалия победили - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2024 08:42
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Украина и Португалия победили - ВИДЕО

Сборная Португалии одержала крупную победу перед чемпионатом Европы.

Как сообщает İdman.biz, команда забила 3 ​​безответных мяча в ворота Ирландии на своем поле.

Криштиану Роналду забил два гола. Этот матч стал знаковым для звездного игрока. Он сыграл в 1226-й раз и установил мировой рекорд.

Участница ЕВРО-2024 Украина разгромила Молдову со счетом 4:0. Греция не столкнулась с серьезными трудностями во встрече с Мальтой (2:0).

Товарищеские игры
11 июня
Беларусь – Израиль – 0:4
Греция – Мальта – 2:0
Молдова – Украина – 0:4
Португалия – Ирландия – 3:0

İdman.biz

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