Украина и Португалия победили - ВИДЕО

Сборная Португалии одержала крупную победу перед чемпионатом Европы.

Как сообщает İdman.biz, команда забила 3 ​​безответных мяча в ворота Ирландии на своем поле.

Криштиану Роналду забил два гола. Этот матч стал знаковым для звездного игрока. Он сыграл в 1226-й раз и установил мировой рекорд.

Участница ЕВРО-2024 Украина разгромила Молдову со счетом 4:0. Греция не столкнулась с серьезными трудностями во встрече с Мальтой (2:0).

Товарищеские игры

11 июня

Беларусь – Израиль – 0:4

Греция – Мальта – 2:0

Молдова – Украина – 0:4

Португалия – Ирландия – 3:0

İdman.biz