Довбик согласился стать игроком мадридского "Атлетико" - Relevo

Мадридский «Атлетико» достиг договорённости с 26-летним нападающим «Жироны» Артёмом Довбиком о его переходе в стане «матрасников». Об этом сообщает Relevo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, контракт футболиста включает пункт об отступных в размере € 40 млн. Подчёркивается, что каталонский клуб не намерен снижать цену на Довбика. Сам футболист изъявляет желание продолжить карьеру в Испании.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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