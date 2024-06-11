11 Июня 2024
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В Германии наши сердца будут биться с ними

Мировой футбол
Прогнозы
11 Июня 2024 15:06
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В Германии наши сердца будут биться с ними

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. Турнир, который продлится с 14 июня по 14 июля, стартует на этой неделе.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы F.

Поскольку на этот раз сборная Азербайджана не попала в финальную стадию, большая часть нашей страны, почти все, будут болеть за братскую сборную Турции. Сердца азербайджанских любителей футбола будут биться вместе с командой, которая будет выступать в одной группе с Португалией, Чехией и Грузией.

Кандидат на ЕВРО-2024

Турция выиграла квалификацию на Евро-2024. Но команда могла и не сыграть там. Дело в том, что братская страна гораздо раньше начала борьбу за чемпионат Европы. Турция была одним из двух кандидатов на проведение финала. Но при голосовании предпочтение было отдано Германии. По этой причине сборная приняла участие в отборочном этапе. ЕВРО-2032 Турция примет вместе с Италией.

Билет в Германию со сменой тренера

Жеребьевка отборочного этапа не благоволила Турции. В группе им пришлось бороться с такими претендентами как Хорватия и Уэльс. Хотя команда под руководством Штефана Кунца в начале цикла выиграла в Армении (2:1), тревогу забили два безответных гола от Хорватии дома. Победы в выездных матчах с Латвией (3:2) и домашних матчах с Уэльсом (2:0) сплотили команду. Но поражение от Армении привело к смене главного тренера. Немцу пришлось отдать свой пост Винченцо Монтелле. Турция, забившая 1 безответный гол Хорватии и 4 Латвии дома, обеспечила себе путёвку в Германию в VIII туре. В итоге потеря очков в Уэльсе (1:1) не помешала команде занять 1-е место.

Третья попытка подряд

Турция сыграет в финальной стадии чемпионата Европы третий раз подряд. Однако ЕВРО-2016 и ЕВРО-2020 не запомнились хорошими воспоминаниями. Сборная разочаровала своих болельщиков, оставшись в группе на обоих турнирах. Турция, до этого трижды участвовавшая в финальной стадии, дебютировала на ЕВРО-1996, где осталась в группе. Спустя четыре года сборной удалось выйти в 1/4 финала. Самым большим успехом Турции в Европе стал полуфинал 2008 года. Гол, забитый на последней минуте матча с Германией (2:3), поставил крест на мечтах о финале.

Матчи сборной Турции в группе:

18 июня. Турция - Грузия
22 июня. Турция - Португалия
26 июня. Чехия - Турция

Отметим, что встречи группы F пройдут в 4 разных городах - Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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