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Турция отправляется в Германию побежденной

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2024 01:04
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Турция отправляется в Германию побежденной

Сборная Турции провела последний товарищеский матч перед ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, команда была гостем Польши в Варшаве.

Игра завершилась со счетом 2:1. Победный гол сборная Польши забила на 90-й минуте. Гол сборной Турции забил Барыш Алпер Йылмаз.

Чехия, которая будет выступать в одной группе с Турцией, с таким же счетом обыграла команду Северной Македонии. Нидерланды забили 4 безответных мяча в ворота Исландии.

Товарищеские игры
10 июня
Чехия – Северная Македония – 2:1
Нидерланды – Исландия – 4:0
Польша – Турция – 2:1

İdman.biz

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