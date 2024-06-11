Турция отправляется в Германию побежденной

Сборная Турции провела последний товарищеский матч перед ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, команда была гостем Польши в Варшаве.
Игра завершилась со счетом 2:1. Победный гол сборная Польши забила на 90-й минуте. Гол сборной Турции забил Барыш Алпер Йылмаз.
Чехия, которая будет выступать в одной группе с Турцией, с таким же счетом обыграла команду Северной Македонии. Нидерланды забили 4 безответных мяча в ворота Исландии.
Товарищеские игры
10 июня
Чехия – Северная Македония – 2:1
Нидерланды – Исландия – 4:0
Польша – Турция – 2:1
İdman.biz