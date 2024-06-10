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ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2024 20:41
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ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Объявлен финальный состав сборной Польши на Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, из команды были исключены 3 футболиста.

Оливер Зикс ("Астон Вилла", Англия), Павел Боневич ("Херенвен", Нидерланды) и Аркадиуш Милик ("Ювентус", Италия) не попали в окочательный список из 26 игроков.

Вратари: Лукаш Скорупски ("Болонья", Италия), Войцех Щесны ("Ювентус", Италия), Марцин Булка ("Ницца", Франция);

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартос Бережински ("Эмполи", Италия), Павел Давидович ("Верона", Италия), Якуб Кивиор ("Арсенал", Англия), Бартос Саламон ("Лекс"), Тимотеус Пухах ("Кайзерслаутерн", Германия), Себастьян Валукевич (Эмполи, Италия);

Полузащитники: Пжемислав Франковски ("Ланс", Франция), Якуб Модер ("Брайтон", Англия), Якуб Пиотровски ("Лудогорец", Болгария), Бартос Слиш ("Атланта Юнайтед", США), Дамиан Шимански ("АЕК", Греция), Себастьян Шимански ("Фенербахче", Турция), Никола Залевский ("Рома", Италия), Петр Зелински ("Наполи", Италия), Камиль Гросицки ("Погонь"), Тарас Романчук ("Ягеллония"), Каспер Урбански ("Болонья", Италия), Михал Скураш ("Брюгге", Бельгия);

Нападающие: Роберт Левандовски ("Барселона", Испания), Кароль Свидерски ("Верона", Италия), Кшиштоф Пятек ("Истанбул ББ", Турция), Адам Букса ("Антальяспор", Турция).

Напомним, что ЕВРО-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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