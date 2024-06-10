11 Июня 2024
RU

Роналду и его команда

Мировой футбол
Прогнозы
10 Июня 2024 18:00
33
Роналду и его команда

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. Турнир, который продлится с 14 июня по 14 июля стартует на этой неделе.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы F. Португалия с Криштиану Роналду считается одним из фаворитов не только группы, но и чемпионата.

Лучший в отборочном этапе

Сборная Португалии стала единственной командой, не потерявшей очки на отборочном этапе. Криштиану Роналду и его товарищи выиграли все 10 матчей. Это показывает, что нестареющая суперзвезда поедет на чемпионат, в котором примет участие в 39-летнем возрасте, с желанием завоевать титул. «Селесао», уже прошедший квалификацию в Германию в VII туре, стал одной из первых трёх команд, выигравших путёвку на ЕВРО-2024. Команда Роберто Маринеса не успокоилась и после этого продолжила побеждать. Команда забила 36 голов в 10 матчах и пропустила всего 2 мяча. Отметим, что Роналду забил 10 голов, а Бруну Фернандеш - 6. Правда, серьёзных соперников в отборочном этапе «Избранные» не увидели. Словакия, Исландия, Люксембург, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн были для португальцев лишь «легкой добычей». Ожидается, что пиренейцам не будет трудно в группе с Турцией, Чехией и Грузией.

Бывшие чемпионы

Португалия дебютировала на чемпионате Европы довольно поздно - в 1984 году. «Селесао», вышедший в полуфинал с первой попытки, стал постоянным участником соревнований, начиная с ЕВРО-1996. Участвуя в последних 8 чемпионатах, пиренейцы дважды играли в финале. Чемпион ЕВРО-2016 постарается вернуть титул, потерянный три года назад. Команда, завоевавшая серебро 20 лет назад, выходила в полуфиналы в 2000 и 2012 годах. Сыграв еще дважды в 1/4 финала, Португалия лишь однажды остановила бой досрочно. Три года назад «Селесао» оступился в 1/8 финала.

Матчи сборной Португалии в группе:

18 июня. Португалия - Чехия
22 июня. Турция - Португалия
26 июня. Грузия - Португалия

Отметим, что встречи группы F пройдут в 4 разных городах - Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава
10 Июня 20:41
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Из команды были исключены 3 футболиста
Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024
10 Июня 20:07
Футбол

Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила окончательный состав на ЕВРО-2024
Эмин Махмудов: "Хотим победить"
10 Июня 19:20
Футбол

Эмин Махмудов: "Хотим победить"

"В форме сборной мы должны выходить ради победы в каждом матче"
Польский вратарь на пути в Саудовскую Аравию
9 Июня 23:11
Мировой футбол

Польский вратарь на пути в Саудовскую Аравию

Его контракт с клубом истекает следующим летом
Известный вратарь надел футболку с номером 110
9 Июня 21:40
Мировой футбол

Известный вратарь надел футболку с номером 110

Он принял участие в товарищеском матче
Али Коч избран президентом "Фенербахче"
9 Июня 21:11
Мировой футбол

Али Коч избран президентом "Фенербахче"

Он будет занимать эту должность три года

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО
9 Июня 09:56
Другие

Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО

Нассурдин ждёт реванша с Шоном Стриклендом