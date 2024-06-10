Роналду и его команда

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. Турнир, который продлится с 14 июня по 14 июля стартует на этой неделе.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы F. Португалия с Криштиану Роналду считается одним из фаворитов не только группы, но и чемпионата.

Лучший в отборочном этапе

Сборная Португалии стала единственной командой, не потерявшей очки на отборочном этапе. Криштиану Роналду и его товарищи выиграли все 10 матчей. Это показывает, что нестареющая суперзвезда поедет на чемпионат, в котором примет участие в 39-летнем возрасте, с желанием завоевать титул. «Селесао», уже прошедший квалификацию в Германию в VII туре, стал одной из первых трёх команд, выигравших путёвку на ЕВРО-2024. Команда Роберто Маринеса не успокоилась и после этого продолжила побеждать. Команда забила 36 голов в 10 матчах и пропустила всего 2 мяча. Отметим, что Роналду забил 10 голов, а Бруну Фернандеш - 6. Правда, серьёзных соперников в отборочном этапе «Избранные» не увидели. Словакия, Исландия, Люксембург, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн были для португальцев лишь «легкой добычей». Ожидается, что пиренейцам не будет трудно в группе с Турцией, Чехией и Грузией.

Бывшие чемпионы

Португалия дебютировала на чемпионате Европы довольно поздно - в 1984 году. «Селесао», вышедший в полуфинал с первой попытки, стал постоянным участником соревнований, начиная с ЕВРО-1996. Участвуя в последних 8 чемпионатах, пиренейцы дважды играли в финале. Чемпион ЕВРО-2016 постарается вернуть титул, потерянный три года назад. Команда, завоевавшая серебро 20 лет назад, выходила в полуфиналы в 2000 и 2012 годах. Сыграв еще дважды в 1/4 финала, Португалия лишь однажды остановила бой досрочно. Три года назад «Селесао» оступился в 1/8 финала.

Матчи сборной Португалии в группе:

18 июня. Португалия - Чехия

22 июня. Турция - Португалия

26 июня. Грузия - Португалия

Отметим, что встречи группы F пройдут в 4 разных городах - Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

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