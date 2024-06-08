Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные провели очередные товарищеские матчи.
İdman.biz сообщает, что сборная Англии неожиданно проиграла Исландии.
Единственный гол, решивший судьбу игры на «Уэмбли», был забит на 12-й минуте. Британцы потерпели поражение на глазах у 90 тысяч болельщиков.
Германия одержала решающую победу над Грецией. Отстававший в счете Бундестим после перерыва забил 2 гола.
В игре с Мальтой Чехия 7 раз вынуждала соперника начинать игру с центра поля. Мальтийцам удалось отыграть лишь один из пропущенных мячей.
Товарищеские игры
7 июня
Чехия – Мальта – 7:1
Беларусь – Россия – 0:4
Румыния – Лихтенштейн – 0:0
Англия – Исландия – 0:1
Германия – Греция – 2:1
Польша – Украина – 3:1
Шотландия – Финляндия – 2:2
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