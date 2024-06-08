Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные провели очередные товарищеские матчи.

İdman.biz сообщает, что сборная Англии неожиданно проиграла Исландии.

Единственный гол, решивший судьбу игры на «Уэмбли», был забит на 12-й минуте. Британцы потерпели поражение на глазах у 90 тысяч болельщиков.

Германия одержала решающую победу над Грецией. Отстававший в счете Бундестим после перерыва забил 2 гола.

В игре с Мальтой Чехия 7 раз вынуждала соперника начинать игру с центра поля. Мальтийцам удалось отыграть лишь один из пропущенных мячей.

Товарищеские игры

7 июня

Чехия – Мальта – 7:1

Беларусь – Россия – 0:4

Румыния – Лихтенштейн – 0:0

Англия – Исландия – 0:1

Германия – Греция – 2:1

Польша – Украина – 3:1

Шотландия – Финляндия – 2:2

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