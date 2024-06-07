8 Июня 2024
RU

ЕВРО-2024: Окончательный список Бундестим

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2024 16:58
45
ЕВРО-2024: Окончательный список Бундестим

Объявлен окончательный состав сборной Германии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер сборной Юлиан Нагельсман определил список игроков, которым будет доверять на турнире.

Александр Нойбель ("Штутгарт") был исключен из первоначального списка из 27 членов Бундестим. Объявлен итоговый список, в который вошли 26 футболистов.

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба «Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Энрикес, Давид Раум (оба «Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба «Байер»), Крис Фьюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллкруг («Боруссия Д»), Кей Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Напомним, что ЕВРО-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО
09:00
Мировой футбол

Неожиданное поражение от Англии - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные провели очередные товарищеские матчи
Варди еще год будет "лисой"
00:30
Мировой футбол

Варди еще год будет "лисой"

37-летний форвард выступает за "лис" с 2012 года
Кроос принял решение
7 Июня 23:19
Мировой футбол

Кроос принял решение

Об этом футболист сказал в интервью немецкой прессе
Дуэты Лиги Чемпионов
7 Июня 21:59
Мировой футбол

Дуэты Лиги Чемпионов

В список IFFHS вошли дуэты, которые были товарищами по команде не менее чем в 100 играх
ЕВРО-2024: Игрок "Барселоны" исключен из состава
7 Июня 17:27
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Игрок "Барселоны" исключен из состава

Объявлен окончательный состав сборной Испании на ЕВРО-2024
Месси назвал "Реал" лучшей командой мира
7 Июня 16:10
Мировой футбол

Месси назвал "Реал" лучшей командой мира

"И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими"

Самое читаемое

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО
6 Июня 20:05
Азербайджанский футбол

Азербайджан не смог пройти в полуфинал ЕВРО - ВИДЕО

Продолжается чемпионат Европы по мини-футболу
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М