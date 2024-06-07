ЕВРО-2024: Окончательный список Бундестим

Объявлен окончательный состав сборной Германии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер сборной Юлиан Нагельсман определил список игроков, которым будет доверять на турнире.

Александр Нойбель ("Штутгарт") был исключен из первоначального списка из 27 членов Бундестим. Объявлен итоговый список, в который вошли 26 футболистов.

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба «Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Энрикес, Давид Раум (оба «Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба «Байер»), Крис Фьюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александр Павлович, Лерой Сане (все «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллкруг («Боруссия Д»), Кей Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Напомним, что ЕВРО-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz