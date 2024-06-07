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ЕВРО-2024: Игрок "Барселоны" исключен из состава

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2024 17:27
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ЕВРО-2024: Игрок "Барселоны" исключен из состава

Объявлен окончательный состав сборной Испании на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, из первоначального списка исключены 3 футболиста.

Это Пау Кубарси («Барселона»), Алес Гарсия («Жирона») и Пабло Сарабия («Вулверхэмптон», Англия).

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);

Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Робин Ле Норманд («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер», Германия), Марк Кукурелла («Челси», Англия);

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес (оба «Барселона»);

Нападающие: Ламин Ямал, Ферран Торрес (оба - «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Айозо Перес («Бетис»).

Напомним, ЕВРО-2024 стартует 14 июня.

İdman.biz

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