ЕВРО-2024: Игрок "Барселоны" исключен из состава

Объявлен окончательный состав сборной Испании на ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, из первоначального списка исключены 3 футболиста.
Это Пау Кубарси («Барселона»), Алес Гарсия («Жирона») и Пабло Сарабия («Вулверхэмптон», Англия).
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);
Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Робин Ле Норманд («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер», Германия), Марк Кукурелла («Челси», Англия);
Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес (оба «Барселона»);
Нападающие: Ламин Ямал, Ферран Торрес (оба - «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («Лейпциг», Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Айозо Перес («Бетис»).
Напомним, ЕВРО-2024 стартует 14 июня.
İdman.biz