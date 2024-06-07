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Женщина впервые возглавила профессиональный немецкий футбольный клуб

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2024 10:52
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Женщина впервые возглавила профессиональный немецкий футбольный клуб

Выступающий в третьем немецком дивизионе «Ингольштадт» утвердил 32-летнюю Сабрину Виттман главным тренером команды.

Как передает İdman.biz со ссылкой на rbc.ru, об этом сообщается на сайте клуба.

Виттман стала первой женщиной во главе мужского клуба в топ-3 лиг Германии. В четвертом дивизионе было две женщины-тренера, а в Первой Бундеслиге только в «Унионе» есть женщина-ассистент главного тренера - Мари-Луизе Эта.

Виттман временно возглавила команду в начале мая и не проиграла ни одного из четырех матчей, причем под ее руководством «Ингольштадт» одержал крупнейшую победу в сезоне (6:1 над «Любеком») и впервые выиграл Кубок Баварии.

İdman.biz

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