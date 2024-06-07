ЕВРО-2024: Самые высокооплачиваемые главные тренера - СПИСОК

Объявлены зарплаты главных тренеров команд, которые примут участие в ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии, является самым высокооплачиваемым специалистом.

Английский специалист зарабатывает 5,8 миллиона евро в год. За ним следуют Джулиан Нагельсманн с 4,8 миллиона евро и Роберто Мартинес с 4 миллионами евро.

Винченцо Монтелла, главный тренер сборной Турции, занимает 7-е место в списке с зарплатой в 1,8 миллиона евро.

Последнее место в рейтинге занял Вилли Саньоль, главный тренер соседней Грузии. Французский специалист, впервые выведший страну в финальную стадию чемпионата Европы зарабатывает 200 тысяч евро .

1. Гарет Саутгейт (Англия) – 5 800 000 евро.

2. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 4 800 000 евро

3. Роберто Мартинес (Португалия) – 4 000 000 евро

4. Дидье Дешам (Франция) – 3 800 000 евро

5. Луи ван Гал (Нидерланды) – 3 000 000 евро

6. Лучано Спаллетти (Италия) – 3 000 000 евро

7. Винченцо Монтелла (Турция) – 1 800 000 евро

8. Мурат Якин (Швейцария) – 1 600 000 евро

9. Ральф Рангник (Австрия) – 1 500 000 евро

10. Доменико Тедеско (Бельгия) – 1 500 000 евро

11. Златко Далич (Хорватия) – 1 500 000 евро

12. Драган Стойкович (Сербия) – 1 400 000 евро

13. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1 250 000 евро

14. Сергей Ребров (Украина) – 1 250 000 евро

15. Каспер Хюльманд (Дания) – 1 150 000 евро

16. Сильвиньо (Албания) – 750 000 евро

17. Михал Пробеж (Польша) – €560 000

18. Стив Кларк (Шотландия) – 550 000 евро.

19. Франческо Кальцона (Словакия) – 540 000 евро

20. Марко Росси (Венгрия) – 300 000 евро

21. Матьяж Кек (Словения) – 300 000 евро

22. Иван Гашек (Чехия) – €250 000

23. Эдуард Иорданеску (Румыния) – 240 000 евро

24. Вилли Саньоль (Грузия) – 200 000 евро.

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