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Полет "Соколов" в Германию

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2024 23:03
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Полет "Соколов" в Германию

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 8 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы расскажем о командах группы E. В напряженной борьбе за второе место в группе, где фаворитом является Бельгия, Словакия, как Украина и Румыния, будет мечтать о выходе в 1/8 финала.

Ранняя путевка

Команда Франческо Кальцоны, завоевавшая путевку в Германию в отборочного этапе, достигла своей цели накануне финального тура. Словаки уже обеспечили себе 2-е место в 9-м туре. Проиграв Португалии в обоих матчах (2:3, 0:1), "Репре", как их называют, лишь однажды потеряли очки во встречах с другими соперниками. Сборной Словакии не составило особого труда обогнать Люксембург (0:0, 1:0), Исландию (4:2, 2:1), Боснию и Герцеговину (2:0, 2:1). "Соколы" - а словаков называют еще и так - также оставили с нулями аутсайдера Лихтенштейн – 1:0, 3:0. В итоге они стали вторыми в группе после Португалии и досрочно завоевали путёвку на ЕВРО-2024.

3-й по счету

"Репре", находившиеся долгие годы в тени соседей после раздела Чехословакии, смогли дебютировать только на ЕВРО-2016. С тех пор Словакия, ставшая постоянным участником континентальных первенств, в третий раз подряд сыграет в финальной стадии. Команда, вышедшая в 1/8 финала 8 лет назад, на ЕВРО-2020 осталась в группе. Один раз "Соколы" вышли в финальную часть чемионата мира - 14 лет назад. На тот момент команда остановилась в 1/8 финала. "Репре" ничем не запомнились в Лиге Наций. Проведя первые два сезона в дивизионе Б, сейчас сборная играет в лиге С.

Игры сборной Словакии в группе:

17 июня. Бельгия – Словакия
21 июня. Словакия - Украина
26 июня. Словакия - Румыния

Отметим, что встречи группы Е пройдут в 5 разных городах - Штутгарте, Франкфурте, Кёльне, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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