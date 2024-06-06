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Они не примут участие в ЕВРО-2024

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2024 22:05
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Они не примут участие в ЕВРО-2024

Объявлен окончательный состав сборной Англии на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Гарет Саутгейт исключил из состава 7 игроков.

Он решил не брать с собой в Германию Джеймса Траффорда, Гарри Магуайра, Джаррада Брантуэйта, Карелла Куанса, Кертиса Джонса, Джеймса Мэддисона и Джека Грилиша. В групповом этапе Англия встретится со Словенией, Данией и Сербией.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Марк Куахи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Адам Уоттон («Кристал Пэлас»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джуд Беллингем («Реал», Испания), Кэррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эз («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Коул Палмер ( «Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Иван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Отметим, что ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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