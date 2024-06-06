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27% жителей Германии не интересуются домашним чемпионатом Европы-2024

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2024 21:21
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27% жителей Германии не интересуются домашним чемпионатом Европы-2024

27% немецких жителей не интересуются домашним чемпионатом Европы-2024, сообщает телекомпания ARD.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", также, по информации источника, результаты опроса показали, 48% жителей ответили, что очень заинтересованы в Евро-2024, а 28% - менее заинтересованы.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля. В финальной стадии турнира примут участие 24 сборные.

Матчи пройдут на 10 стадионах в 10 разных городах. Национальная команда Германии сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Сборная Германии шесть раз выходила в финал Евро, в трёх из которых побеждала.

İdman.biz

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