Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные проверяют свои силы в товарищеских матчах.
Как сообщает İdman.biz, один из фаворитов турнира Франция встретилась с Люксембургом.
«Трехцветные» победили со счетом 3:0. Звездный футболист Килиан Мбаппе поучаствовал во всех трех забитых мячах, оформив 1 гол и 2 результативные передачи.
Сборная Испании разгромила Андорру. Микель Оярсабал запомнился хет-триком в составе «Красной фурии», которая победила со счетом 5:0. Словакия забила 4 безответных мяча в ворота Сан-Марино.
Товарищеские игры
5 июня
Словакия – Сан-Марино – 4:0
Дания – Швеция – 2:1
Норвегия – Косово – 3:0
Бельгия – Черногория – 2:0
Франция – Люксембург – 3:0
Испания – Андорра – 5:0
İdman.biz