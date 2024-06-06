Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные проверяют свои силы в товарищеских матчах.

Как сообщает İdman.biz, один из фаворитов турнира Франция встретилась с Люксембургом.

«Трехцветные» победили со счетом 3:0. Звездный футболист Килиан Мбаппе поучаствовал во всех трех забитых мячах, оформив 1 гол и 2 результативные передачи.

Сборная Испании разгромила Андорру. Микель Оярсабал запомнился хет-триком в составе «Красной фурии», которая победила со счетом 5:0. Словакия забила 4 безответных мяча в ворота Сан-Марино.

Товарищеские игры

5 июня

Словакия – Сан-Марино – 4:0

Дания – Швеция – 2:1



Норвегия – Косово – 3:0

Бельгия – Черногория – 2:0



Франция – Люксембург – 3:0



Испания – Андорра – 5:0

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