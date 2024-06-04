Четвертая попытка "желто-синих"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 10 дней.

İdman.biz продолжает презентацию участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассмотрим команды группы Е. Украина станет одним из участников напряженной борьбы за второе место в группе, где фаворитом является Бельгия.

Шаг за шагом в Германию

Отборочный этап начался для сборной Украины с неудачи. «Желто-синие» находились в одной группе с двумя грандами - Англией и Италией. В связи с отставкой перед циклом главного тренера Александра Петракова, сборная была временно доверена Руслану Ротаню. После старта команда обрела стабильность с приходом Сергея Реброва и завершила цикл без поражений. Украина, получившая очки от фаворитов на своей арене, проиграла Англии (1:1, 0:2) и Италии (0:0, 1:2). Пройдя без потерь Северную Македонию (2:0, 3:2) и Мальту (1:0, 3:1), команда Реброва разделила второе место с Италией, но по итогам индивидуальных игр расположилась на 3-м месте. Все надежды возлагались на плей-офф. Здесь Украину также ждали трудности. В матче в Боснии и Герцеговине «сине-желтые», расстроенные автоголом, потерпели поражение за 6 минут до финального свистка арбитра. Но два гола, забитых на последних минутах спасли шанс попасть в Германию. По похожему сценарию прошел и решающий матч против Исландии. Пропустив гол в первые 45 минут, Украина после перерыва сравняла счет, а на последних минутах порадовалась камбэку, забив гол, открывший путь на ЕВРО-2024.

4-я попытка

ЕВРО-2024 станет 4-м финалом континентального первенства для сборной Украины. Команда, впервые принявшая участие в соревнованиях в 2012 году, с тех пор является постоянным участником турнира. Самый большой успех «желто-синих», оставшихся в группе в первых двух попытках, случился на ЕВРО-2020. Тогда сборная вышла в 1/4 финала. Первый подобный успех в истории Украины случился в 2006 году. Тогда попавшая в ряды восьми сильнейших команд мира сборная в последующие годы не смогла выйти в финальную стадию мундиаля.

Матчи сборной Украины в группе:

17 июня. Румыния - Украина

21 июня. Словакия - Украина

26 июня. Украина - Бельгия

Отметим, что встречи группы Е пройдут в 5 разных городах - Штутгарте, Франкфурте, Кёльне, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Вугар Хейруллаев

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