Объявлены фавориты ЕВРО-2024

Объявлены основные претенденты на титул чемпиона ЕВРО-2024, который стартует 14 июня.

Как сообщает İdman.biz, «Opta» объявила шансы главных фаворитов на победу.

Основным кандидатом на чемпионство в Германии является Англия. Шансы на золотую медаль у команды Гарета Саутгейта составляют 19,9%.

Франция занимает второе место в этом списке. У команды Дидье Дешама шансы на победу - 19,1 процента. Первую тройку замыкает Германия. Шансы хозяев значительно ниже, чем у главных фаворитов - 12,4 процента.

Отметим, что победитель ЕВРО-2024 определится в финале 14 июля.

İdman.biz